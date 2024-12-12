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Курс рубля к юаню на Мосбирже продемонстрировал умеренный рост

Курс рубля к юаню на Мосбирже продемонстрировал умеренный рост - 12.12.2024, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню на Мосбирже продемонстрировал умеренный рост

Рубль по итогам торгов четверга продемонстрировал умеренный рост к юаню на Мосбирже, следует из данных торговой площадки. | 12.12.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга продемонстрировал умеренный рост к юаню на Мосбирже, следует из данных торговой площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 13 копеек, до 13,8 рубля. Февральский фьючерс нефти марки Brent на 19.08 мск дешевеет на 1,39%, до 72,5 доллара за баррель. РУБЛЬ РАЗВЕРНУЛСЯ Юань снизился на 0,9%. Курс китайской валюты в четверг двигался в диапазоне 13,8-14,14 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 105 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи. "На валютном рынке продолжаются "качели". Рубль продолжает искать баланс после недавних санкционных событий, между тем все более выраженно могут проявляться сезонные факторы давления – всплеск потребительской активности, спрос на валюту со стороны намечающих зарубежные поездки в праздники, наращивание бюджетных расходов", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Одна из причин резких колебаний курса связана с относительно невысокой ликвидностью валютного рынка, на динамику внутри дня может повлиять даже одна очень крупная покупка или продажа, добавил эксперт. "Новости об очередном санкционном пакете в адрес России инвесторы и банки пока предпочли игнорировать. С фундаментальной точки зрения такая информация стала привычной, основная ее часть давно учтена в котировках. В результате рубль успешно развернулся от области недельного минимума вверх", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". ПРОГНОЗЫ "На стороне рубля – жесткая ДКП, меры валютного контроля, относительно стабильные нефтяные цены. В ближайшее время курсы могут двигаться вокруг 14 рублей за юань и 100-105 за доллар", - рассказал Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global считает, что в пятницу курс доллара будет колебаться в коридоре 102-104 рубля, китайского юаня – 13,9-14,4 рубля.

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биржевые торги, мосбиржа, юань