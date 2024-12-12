https://1prime.ru/20241212/sochi-853508734.html
Все рейсы, уходившие на запасные аэродромы в Сочи, прибыли
Все рейсы, уходившие на запасные аэродромы в Сочи, прибыли - 12.12.2024, ПРАЙМ
Все рейсы, уходившие на запасные аэродромы в Сочи, прибыли
Все рейсы, которые уходили на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Сочи в среду, прибыли на курорт, сообщили РИА Новости в справочной службе... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T04:09+0300
2024-12-12T04:09+0300
2024-12-12T04:09+0300
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СОЧИ, 12 дек - ПРАЙМ. Все рейсы, которые уходили на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Сочи в среду, прибыли на курорт, сообщили РИА Новости в справочной службе воздушной гавани.
Вечером в среду в Росавиации сообщили о временных ограничениях, введенных на работу аэропорта Сочи для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В связи с ограничениями 11 бортов ушли на запасные аэродромы Минеральных Вод, Владикавказа и Астрахани. Спустя непродолжительное время три судна вернулись в аэропорт курорта, сообщали РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Остальные, согласно онлайн-табло, находились в статусе "в пути".
На текущий момент рейсы из Минеральных Вод, Владикавказа и Астрахани в категории прилетов получили статус "прибыл".
"Все прибыли", - сказала агентству оператор справочной службы аэропорта, отвечая на вопрос о том, все ли рейсы, уходившие на запасные аэродромы в среду, вернулись обратно.
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бизнес, россия, сочи, минеральные воды, владикавказ, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, СОЧИ, Минеральные Воды, Владикавказ, Росавиация
Все рейсы, уходившие на запасные аэродромы в Сочи, прибыли
Все рейсы, уходившие на запасные аэродромы в Сочи, прибыли на курорт
СОЧИ, 12 дек - ПРАЙМ. Все рейсы, которые уходили на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Сочи в среду, прибыли на курорт, сообщили РИА Новости в справочной службе воздушной гавани.
Вечером в среду в Росавиации сообщили о временных ограничениях, введенных на работу аэропорта Сочи для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В связи с ограничениями 11 бортов ушли на запасные аэродромы Минеральных Вод, Владикавказа и Астрахани. Спустя непродолжительное время три судна вернулись в аэропорт курорта, сообщали РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Остальные, согласно онлайн-табло, находились в статусе "в пути".
На текущий момент рейсы из Минеральных Вод, Владикавказа и Астрахани в категории прилетов получили статус "прибыл".
"Все прибыли", - сказала агентству оператор справочной службы аэропорта, отвечая на вопрос о том, все ли рейсы, уходившие на запасные аэродромы в среду, вернулись обратно.