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Все рейсы, уходившие на запасные аэродромы в Сочи, прибыли

Все рейсы, уходившие на запасные аэродромы в Сочи, прибыли - 12.12.2024, ПРАЙМ

Все рейсы, уходившие на запасные аэродромы в Сочи, прибыли

Все рейсы, которые уходили на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Сочи в среду, прибыли на курорт, сообщили РИА Новости в справочной службе... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T04:09+0300

2024-12-12T04:09+0300

2024-12-12T04:09+0300

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СОЧИ, 12 дек - ПРАЙМ. Все рейсы, которые уходили на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Сочи в среду, прибыли на курорт, сообщили РИА Новости в справочной службе воздушной гавани. Вечером в среду в Росавиации сообщили о временных ограничениях, введенных на работу аэропорта Сочи для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В связи с ограничениями 11 бортов ушли на запасные аэродромы Минеральных Вод, Владикавказа и Астрахани. Спустя непродолжительное время три судна вернулись в аэропорт курорта, сообщали РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Остальные, согласно онлайн-табло, находились в статусе "в пути". На текущий момент рейсы из Минеральных Вод, Владикавказа и Астрахани в категории прилетов получили статус "прибыл". "Все прибыли", - сказала агентству оператор справочной службы аэропорта, отвечая на вопрос о том, все ли рейсы, уходившие на запасные аэродромы в среду, вернулись обратно.

сочи

минеральные воды

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бизнес, россия, сочи, минеральные воды, владикавказ, росавиация