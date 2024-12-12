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США выделят Украине новый пакет военной помощи

США выделят Украине новый пакет военной помощи - 12.12.2024, ПРАЙМ

США выделят Украине новый пакет военной помощи

Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи, включающий в себя средства ПВО, артиллерию, беспилотники и бронетехнику. Об этом заявил журналистам в... | 12.12.2024, ПРАЙМ

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ВАШИНГТОН, 12 дек - ПРАЙМ. Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи, включающий в себя средства ПВО, артиллерию, беспилотники и бронетехнику. Об этом заявил журналистам в четверг в ходе брифинга координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. По его словам, сегодня президент США Джо Байден одобрил "новый пакет помощи в безопасности для Украины, который предоставит им дополнительную защиту воздуха, артиллерию, дроны и бронированную технику". Кирби отметил, что это будет уже 72-й пакет военной поддержки Киева со стороны США, и до конца президентских полномочий Байдена американские власти намерены предоставить дополнительные транши помощи. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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сша, джон кирби, джо байден, украина, поддержка украины