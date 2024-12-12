https://1prime.ru/20241212/turizm-853516695.html
В АТОР оценили запуск железнодорожного сообщения между Россией и Китаем
В АТОР оценили запуск железнодорожного сообщения между Россией и Китаем - 12.12.2024, ПРАЙМ
В АТОР оценили запуск железнодорожного сообщения между Россией и Китаем
Больший эффект для туризма принесет автобусное сообщение с Китаем, которое запущено между Благовещенском и Хэйхэ, нежели поезда, которые свяжут Приморский край... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T11:46+0300
2024-12-12T11:46+0300
2024-12-12T11:46+0300
россия
китай
туризм
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Больший эффект для туризма принесет автобусное сообщение с Китаем, которое запущено между Благовещенском и Хэйхэ, нежели поезда, которые свяжут Приморский край (Гродеково) и китайский Суйфэньхэ, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Во вторник в РЖД сообщили, что пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем и КНДР возобновится в декабре. "Железнодорожное сообщение по маршруту Суйфэньхэ (Китай) – Гродеково действовало и до пандемии (ковида - ред.)... В основном на поезде ездили пассажиры с нетуристическими целями, а личными и торговыми (так называемые "челноки"). Пассажирами возобновленного железнодорожного маршрута между Приморьем и Суйфэньхэ и сейчас будут в основном не туристы", - считают в АТОР. Другие прогнозы у участников рынка на автобусное сообщение между Амурской областью и Китаем, которое запустили с 10 декабря по международному автомобильному мосту из Благовещенска в Хэйхэ. "Билеты на автобусы продаются по цене от 2,5 тысячи рублей в одну сторону. Новый автобусный маршрут будет пользоваться популярностью у туристов, в том числе у китайских, которые приезжают в Россию в рамках туров выходного дня", - отметили в ассоциации.
https://1prime.ru/20241211/medvedev-853490810.html
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россия, китай, туризм, атор
РОССИЯ, КИТАЙ, Туризм, АТОР
В АТОР оценили запуск железнодорожного сообщения между Россией и Китаем
АТОР: больший эффект для туризма принесет автобусное сообщение России с Китаем
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Больший эффект для туризма принесет автобусное сообщение с Китаем, которое запущено между Благовещенском и Хэйхэ, нежели поезда, которые свяжут Приморский край (Гродеково) и китайский Суйфэньхэ, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Во вторник в РЖД сообщили, что пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем и КНДР возобновится в декабре.
"Железнодорожное сообщение по маршруту Суйфэньхэ (Китай) – Гродеково действовало и до пандемии (ковида - ред.)... В основном на поезде ездили пассажиры с нетуристическими целями, а личными и торговыми (так называемые "челноки"). Пассажирами возобновленного железнодорожного маршрута между Приморьем и Суйфэньхэ и сейчас будут в основном не туристы", - считают в АТОР.
Другие прогнозы у участников рынка на автобусное сообщение между Амурской областью и Китаем, которое запустили с 10 декабря по международному автомобильному мосту из Благовещенска в Хэйхэ.
"Билеты на автобусы продаются по цене от 2,5 тысячи рублей в одну сторону. Новый автобусный маршрут будет пользоваться популярностью у туристов, в том числе у китайских, которые приезжают в Россию в рамках туров выходного дня", - отметили в ассоциации.
Медведев предупредил о попытках Запада "вбить клин" между Россией и Китаем