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В АТОР оценили запуск железнодорожного сообщения между Россией и Китаем

В АТОР оценили запуск железнодорожного сообщения между Россией и Китаем - 12.12.2024, ПРАЙМ

В АТОР оценили запуск железнодорожного сообщения между Россией и Китаем

Больший эффект для туризма принесет автобусное сообщение с Китаем, которое запущено между Благовещенском и Хэйхэ, нежели поезда, которые свяжут Приморский край... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T11:46+0300

2024-12-12T11:46+0300

2024-12-12T11:46+0300

россия

китай

туризм

атор

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Больший эффект для туризма принесет автобусное сообщение с Китаем, которое запущено между Благовещенском и Хэйхэ, нежели поезда, которые свяжут Приморский край (Гродеково) и китайский Суйфэньхэ, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Во вторник в РЖД сообщили, что пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем и КНДР возобновится в декабре. "Железнодорожное сообщение по маршруту Суйфэньхэ (Китай) – Гродеково действовало и до пандемии (ковида - ред.)... В основном на поезде ездили пассажиры с нетуристическими целями, а личными и торговыми (так называемые "челноки"). Пассажирами возобновленного железнодорожного маршрута между Приморьем и Суйфэньхэ и сейчас будут в основном не туристы", - считают в АТОР. Другие прогнозы у участников рынка на автобусное сообщение между Амурской областью и Китаем, которое запустили с 10 декабря по международному автомобильному мосту из Благовещенска в Хэйхэ. "Билеты на автобусы продаются по цене от 2,5 тысячи рублей в одну сторону. Новый автобусный маршрут будет пользоваться популярностью у туристов, в том числе у китайских, которые приезжают в Россию в рамках туров выходного дня", - отметили в ассоциации.

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россия, китай, туризм, атор