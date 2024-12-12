https://1prime.ru/20241212/udar-853519796.html

В США рассказали, какой удар нанес Байден по Трампу на Украине

В США рассказали, какой удар нанес Байден по Трампу на Украине - 12.12.2024, ПРАЙМ

В США рассказали, какой удар нанес Байден по Трампу на Украине

Удар Вооруженных сил Украины по Таганрогу может нарушить планы президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Таким мнением в социальной | 12.12.2024, ПРАЙМ

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политика

сша

украина

дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Удар Вооруженных сил Украины по Таганрогу может нарушить планы президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Таким мнением в социальной сети Х поделился подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис."Что, ради всего святого, делает администрация Байдена, санкционируя еще один удар Украины дальнобойным оружием по России, когда Трамп активно стремится закончить войну на максимально выгодных для Украины условиях?" — заметил офицер.Он также добавил, что Россия уже предупреждала о том, что будет адекватно реагировать на подобные действия.Ранее украинская сторона атаковали военный аэродром в Таганроге, запустив шесть ракет ATACMS американского производства, но все они были сбиты или отражены российскими средствами РЭБ.

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сша, украина, дональд трамп, джо байден