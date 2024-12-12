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В США рассказали, какой удар нанес Байден по Трампу на Украине - 12.12.2024, ПРАЙМ
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В США рассказали, какой удар нанес Байден по Трампу на Украине
В США рассказали, какой удар нанес Байден по Трампу на Украине - 12.12.2024, ПРАЙМ
В США рассказали, какой удар нанес Байден по Трампу на Украине
Удар Вооруженных сил Украины по Таганрогу может нарушить планы президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Таким мнением в социальной | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T12:50+0300
2024-12-12T12:50+0300
политика
сша
украина
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Удар Вооруженных сил Украины по Таганрогу может нарушить планы президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Таким мнением в социальной сети Х поделился подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис."Что, ради всего святого, делает администрация Байдена, санкционируя еще один удар Украины дальнобойным оружием по России, когда Трамп активно стремится закончить войну на максимально выгодных для Украины условиях?" — заметил офицер.Он также добавил, что Россия уже предупреждала о том, что будет адекватно реагировать на подобные действия.Ранее украинская сторона атаковали военный аэродром в Таганроге, запустив шесть ракет ATACMS американского производства, но все они были сбиты или отражены российскими средствами РЭБ.
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сша
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сша, украина, дональд трамп, джо байден
Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Джо Байден
12:50 12.12.2024
 
В США рассказали, какой удар нанес Байден по Трампу на Украине

Офицер ВС США Дэвис: удар ВСУ по Таганрогу может сорвать планы Трампа по Украине

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Удар Вооруженных сил Украины по Таганрогу может нарушить планы президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Таким мнением в социальной сети Х поделился подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис.
"Что, ради всего святого, делает администрация Байдена, санкционируя еще один удар Украины дальнобойным оружием по России, когда Трамп активно стремится закончить войну на максимально выгодных для Украины условиях?" — заметил офицер.
Он также добавил, что Россия уже предупреждала о том, что будет адекватно реагировать на подобные действия.
Ранее украинская сторона атаковали военный аэродром в Таганроге, запустив шесть ракет ATACMS американского производства, но все они были сбиты или отражены российскими средствами РЭБ.
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ПолитикаСШАУКРАИНАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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