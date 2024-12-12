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Юань открыл торги 12 декабря ростом

Юань открыл торги 12 декабря ростом - 12.12.2024, ПРАЙМ

Юань открыл торги 12 декабря ростом

Курс китайской валюты в начале торговой сессии прибавляет более чем 20 копеек, достигая 14,14 рубля, следует из данных Московской биржи. | 12.12.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии прибавляет более чем 20 копеек, достигая 14,14 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.10 мск растёт на 21 копейку относительно предыдущего закрытия, до 14,14 рубля.

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юань, мосбиржа