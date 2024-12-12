https://1prime.ru/20241212/yuan-853522876.html
Курс рубля к юаню на Мосбирже перешел к росту
Курс рубля к юаню на Мосбирже перешел к росту - 12.12.2024, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню на Мосбирже перешел к росту
Курс рубля в четверг, после инерционного падения в первый час торговой сессии, перешел к повышению, отвоевав у китайской валюты круглый уровень 14 рублей,... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T14:24+0300
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг, после инерционного падения в первый час торговой сессии, перешел к повышению, отвоевав у китайской валюты круглый уровень 14 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.10 мск снижается на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 13,87 рубля. Объем торгов расчетами "завтра" составляет 70,2 миллиарда рублей. Рубль продолжает курсовые колебания, и пока это стоит рассматривать как волатильность в процессе поиска им равновесия, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Торговать рублем сейчас лучше внутри дня, забирая даже небольшую прибыль", - советует он. ЦБ РФ 20 декабря ограничится повышением ключевой ставки до 23% (с текущей в 21% годовых), сохранив возможность дальнейшего повышения до 24-25% в феврале, комментирует Дмитрий Полевой из компании "Астра УА", оценивая инфляционные данные как фактор курсовой динамики. "До сегодняшнего дня казалось, что инфляция может уложиться в 9,3-9,5%, однако сейчас уже вполне возможны и 10% по итогам года. Текущая "горячая" инфляция требует "холодных" решений. Но для рынков (и бонды, и акции) это по-прежнему не несёт никакого позитива. Да и риски более решительных действий ЦБ 20 декабря сохраняются, ведь "всё плохое", как говорится, лучше оставить в уходящем году", - заключает он.
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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, РОССИЯ, биржевые торги, Мосбиржа, юань
Курс рубля к юаню на Мосбирже перешел к росту
Курс юаня на Мосбирже перешел к снижению и опустился ниже 14 рублей
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг, после инерционного падения в первый час торговой сессии, перешел к повышению, отвоевав у китайской валюты круглый уровень 14 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.10 мск снижается на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 13,87 рубля. Объем торгов расчетами "завтра" составляет 70,2 миллиарда рублей.
Рубль продолжает курсовые колебания, и пока это стоит рассматривать как волатильность в процессе поиска им равновесия, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Торговать рублем сейчас лучше внутри дня, забирая даже небольшую прибыль", - советует он.
ЦБ РФ 20 декабря ограничится повышением ключевой ставки до 23% (с текущей в 21% годовых), сохранив возможность дальнейшего повышения до 24-25% в феврале, комментирует Дмитрий Полевой из компании "Астра УА", оценивая инфляционные данные как фактор курсовой динамики.
"До сегодняшнего дня казалось, что инфляция может уложиться в 9,3-9,5%, однако сейчас уже вполне возможны и 10% по итогам года. Текущая "горячая" инфляция требует "холодных" решений. Но для рынков (и бонды, и акции) это по-прежнему не несёт никакого позитива. Да и риски более решительных действий ЦБ 20 декабря сохраняются, ведь "всё плохое", как говорится, лучше оставить в уходящем году", - заключает он.
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