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Россиян предупредили о схеме мошенников с "автомобилями-распилами"
Россиян предупредили о схеме мошенников с "автомобилями-распилами" - 13.12.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о схеме мошенников с "автомобилями-распилами"
На российском авторынке снова активизировалась схема мошенничества с продажей "автомобилей-конструкторов", которые продаются под видом целого автомобиля,... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T11:01+0300
2024-12-13T11:01+0300
2024-12-13T11:01+0300
россия
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. На российском авторынке снова активизировалась схема мошенничества с продажей "автомобилей-конструкторов", которые продаются под видом целого автомобиля, рассказал в беседе с изданием "Газета.ru" руководитель экспертного центра "Автокриминалист" Максим Шелков."Как правило это праворульные машины и легализуют их в России, предоставляя документы из Белоруссии, якобы машина пришла из Союзного государства. Как будто она там долгое время стояла на учете для того, чтобы не платить таможенные сборы", — рассказал собеседник издания легенду, которую транслируют аферисты.Эксперт отметил, что Однако в Белоруссии такие автомобили не регистрировались, а документы на них являются поддельными.При проверке в ГИБДД уже на территории России выясняется, что документы поддельные, и регистрация автомобиля аннулируется. Эта схема стала популярной из-за роста стоимости автомобилей. Мошенники часто продают праворульные японские автомобили, которые сложно проверить по базам данных. Пострадавшие покупатели не могут зарегистрировать такие автомобили и получают лишь частичные компенсации.Внешний осмотр уже не всегда помогает распознать такие автомобили, но замена оконных уплотнителей может являться косвенным признаком, отметил эксперт.
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россия, авто, мошенничество
РОССИЯ, Авто, мошенничество
Россиян предупредили о схеме мошенников с "автомобилями-распилами"
Автокриминалист Шелков: в России возродилась схема с автомобилями-распилами
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ.
На российском авторынке снова активизировалась схема мошенничества с продажей "автомобилей-конструкторов", которые продаются под видом целого автомобиля, рассказал
в беседе с изданием "Газета.ru" руководитель экспертного центра "Автокриминалист" Максим Шелков.
"Как правило это праворульные машины и легализуют их в России, предоставляя документы из Белоруссии, якобы машина пришла из Союзного государства. Как будто она там долгое время стояла на учете для того, чтобы не платить таможенные сборы", — рассказал собеседник издания легенду, которую транслируют аферисты.
Эксперт отметил, что Однако в Белоруссии такие автомобили не регистрировались, а документы на них являются поддельными.
При проверке в ГИБДД уже на территории России выясняется, что документы поддельные, и регистрация автомобиля аннулируется. Эта схема стала популярной из-за роста стоимости автомобилей. Мошенники часто продают праворульные японские автомобили, которые сложно проверить по базам данных. Пострадавшие покупатели не могут зарегистрировать такие автомобили и получают лишь частичные компенсации.
Внешний осмотр уже не всегда помогает распознать такие автомобили, но замена оконных уплотнителей может являться косвенным признаком, отметил эксперт.
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