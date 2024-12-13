https://1prime.ru/20241213/avto-853544319.html

Россиян предупредили о схеме мошенников с "автомобилями-распилами"

Россиян предупредили о схеме мошенников с "автомобилями-распилами" - 13.12.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о схеме мошенников с "автомобилями-распилами"

На российском авторынке снова активизировалась схема мошенничества с продажей "автомобилей-конструкторов", которые продаются под видом целого автомобиля,... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T11:01+0300

2024-12-13T11:01+0300

2024-12-13T11:01+0300

россия

авто

мошенничество

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. На российском авторынке снова активизировалась схема мошенничества с продажей "автомобилей-конструкторов", которые продаются под видом целого автомобиля, рассказал в беседе с изданием "Газета.ru" руководитель экспертного центра "Автокриминалист" Максим Шелков."Как правило это праворульные машины и легализуют их в России, предоставляя документы из Белоруссии, якобы машина пришла из Союзного государства. Как будто она там долгое время стояла на учете для того, чтобы не платить таможенные сборы", — рассказал собеседник издания легенду, которую транслируют аферисты.Эксперт отметил, что Однако в Белоруссии такие автомобили не регистрировались, а документы на них являются поддельными.При проверке в ГИБДД уже на территории России выясняется, что документы поддельные, и регистрация автомобиля аннулируется. Эта схема стала популярной из-за роста стоимости автомобилей. Мошенники часто продают праворульные японские автомобили, которые сложно проверить по базам данных. Пострадавшие покупатели не могут зарегистрировать такие автомобили и получают лишь частичные компенсации.Внешний осмотр уже не всегда помогает распознать такие автомобили, но замена оконных уплотнителей может являться косвенным признаком, отметил эксперт.

https://1prime.ru/20241211/avto-853488732.html

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россия, авто, мошенничество