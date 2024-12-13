https://1prime.ru/20241213/avto-853546756.html

В России начались продажи нового кроссовера Jetour X70

В России начались продажи нового кроссовера Jetour X70 - 13.12.2024, ПРАЙМ

В России начались продажи нового кроссовера Jetour X70

В России новый паркетник Jetour X70 оказался на 350 тысяч рублей дешевле своего предшественника X70 Plus и будет доступен только в одной комплектации, передает... | 13.12.2024, ПРАЙМ

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россия

авто

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. В России новый паркетник Jetour X70 оказался на 350 тысяч рублей дешевле своего предшественника X70 Plus и будет доступен только в одной комплектации, передает издание "Российская газета".Отмечается, что модель оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. и 210 Нм, а также 6-ступенчатым "роботом" с двойным сцеплением.Внутри автомобиля также имеется мультимедиа с дисплеем 10,3 дюйма, камеры кругового обзора, панорамная крыша и подогрев сидений. Цена модели составляет 2,6 миллиона рублей.

https://1prime.ru/20241206/avto-853381455.html

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россия, авто