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В России начались продажи нового кроссовера Jetour X70 - 13.12.2024, ПРАЙМ
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В России начались продажи нового кроссовера Jetour X70
В России начались продажи нового кроссовера Jetour X70 - 13.12.2024, ПРАЙМ
В России начались продажи нового кроссовера Jetour X70
В России новый паркетник Jetour X70 оказался на 350 тысяч рублей дешевле своего предшественника X70 Plus и будет доступен только в одной комплектации, передает... | 13.12.2024, ПРАЙМ
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россия
авто
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. В России новый паркетник Jetour X70 оказался на 350 тысяч рублей дешевле своего предшественника X70 Plus и будет доступен только в одной комплектации, передает издание "Российская газета".Отмечается, что модель оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. и 210 Нм, а также 6-ступенчатым "роботом" с двойным сцеплением.Внутри автомобиля также имеется мультимедиа с дисплеем 10,3 дюйма, камеры кругового обзора, панорамная крыша и подогрев сидений. Цена модели составляет 2,6 миллиона рублей.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
12:37 13.12.2024 (обновлено: 12:45 13.12.2024)
 
В России начались продажи нового кроссовера Jetour X70

"РГ": в России Jetour X70 будут продавать за 2,6 миллиона рублей

© Фото : JetourАвтомобиль Jetour X70 Plus
Автомобиль Jetour X70 Plus - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© Фото : Jetour
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. В России новый паркетник Jetour X70 оказался на 350 тысяч рублей дешевле своего предшественника X70 Plus и будет доступен только в одной комплектации, передает издание "Российская газета".
Отмечается, что модель оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. и 210 Нм, а также 6-ступенчатым "роботом" с двойным сцеплением.
Внутри автомобиля также имеется мультимедиа с дисплеем 10,3 дюйма, камеры кругового обзора, панорамная крыша и подогрев сидений. Цена модели составляет 2,6 миллиона рублей.
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