https://1prime.ru/20241213/dyukov-853560814.html

Нефтегазовая сфера планирует импортозаместить все IT-решения, заявил Дюков

Нефтегазовая сфера планирует импортозаместить все IT-решения, заявил Дюков - 13.12.2024, ПРАЙМ

Нефтегазовая сфера планирует импортозаместить все IT-решения, заявил Дюков

Нефтегазовая отрасль России планирует к 2027 году полностью импортозаместить необходимые IT-решения, сегодня этот показатель составляет 80%, сообщил журналистам | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T17:59+0300

2024-12-13T17:59+0300

2024-12-13T17:59+0300

экономика

россия

нефть

александр дюков

it

импортозамещение

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Нефтегазовая отрасль России планирует к 2027 году полностью импортозаместить необходимые IT-решения, сегодня этот показатель составляет 80%, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" и руководитель Индустриального центра компетенций (ИЦК) "Нефтегаз, нефтехимия и недропользование" Александр Дюков. Ранее в пятницу прошел демо-день ИЦК. Участники обсудили вопросы обеспечения технологической независимости российской нефтегазовой отрасли. Были представлены результаты реализации особо значимых проектов индустриального центра компетенций. "Если подводить предварительные итоги, то можно говорить, что более 80% IT-решений - мы называем это ландшафтом - в цепочке нефтегазовой отрасли (геологоразведка, добыча, переработка, сбыт) замещены отечественными наработками. Большое количество бизнес-процессов, для которых нужны в том числе цифровые решения, - сказал Дюков. "У нас есть амбиция, чтобы к 2027 году этот ландшафт, эту цепочку, полностью покрыть именно российскими решениями", - добавил он. "Мы начинали с того, что в 2014 году только 8% из всех цифровых решений, которые мы использовали, были отечественными, на данный момент уже более 80% этих решений российские", - добавил он. Отвечая на вопрос, сколько проектов ИЦК сейчас используют более чем в одной компании, он сказал: "Более 50 решений используется двумя компаниями или больше. В начале следующего года таких решений будет 100". Вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов также отметил, что в рамках работы ИЦК значительное внимание уделяется импортозамещению в области безопасности. Сама "Транснефть" реализует два особо значимых проекта. Среди них: единая лабораторная информационная система для автоматизации контроля качества нефти и нефтепродуктов и "Эвоскада" - открытая автоматизированная система управления технологическими процессами. Кроме того, замминистра энергетики Эдуард Шереметцев подчеркнул, что для России важен не только технологический суверенитет, но и технологическое лидерство. "Мой прогноз, что в районе 2030-2035 мы точно, если уже не забудем иностранные решения, то будем только иногда о них вспоминать", - заключил замглавы Минэнерго. Центры компетенций в ключевых отраслях экономики были созданы по поручению правительства РФ в 2022 году для развития технологических разработок. ИЦК "Нефтегаз, нефтехимия и недропользование" основан на базе рабочей группы по вопросам трансформации нефтегазового комплекса, инициированной Минэнерго. В состав ИЦК вошли крупнейшие компании ТЭК. Возглавляет работу центра глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

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россия, нефть, александр дюков, it, импортозамещение