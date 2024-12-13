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Жителей Москвы предупредили о мошенничестве с продажей билетов на елку
Жителей Москвы предупредили о мошенничестве с продажей билетов на елку - 13.12.2024, ПРАЙМ
Жителей Москвы предупредили о мошенничестве с продажей билетов на елку
Департамент культуры Москвы предупредил жителей и гостей столицы о мошеннической схеме с продажей билетов на Елку в Гостином дворе и на представления в Большом... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T20:46+0300
2024-12-13T20:46+0300
2024-12-13T20:46+0300
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елка
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Департамент культуры Москвы предупредил жителей и гостей столицы о мошеннической схеме с продажей билетов на Елку в Гостином дворе и на представления в Большом Московском цирке. В ведомстве отметили, что в преддверии Нового года активизировались мошенники и указали, что билеты на Елку в Гостином дворе можно купить только на сайте мэра и правительства, на сайте Московской дирекции массовых мероприятий или у официальных партнеров. Также отмечается, что билеты на цирковое шоу "Сказка о золотой рыбке" доступны на официальном сайте Большого Московского цирка, а на официальном портале мэра и правительства также можно купить билеты на другие культурные события. "Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников", — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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РОССИЯ, МОСКВА, елка, билеты, мошеннические схемы
Жителей Москвы предупредили о мошенничестве с продажей билетов на елку
Москвичей предупредили о мошенничестве с билетами на елку в Гостином дворе и БМЦ
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Департамент культуры Москвы предупредил жителей и гостей столицы о мошеннической схеме с продажей билетов на Елку в Гостином дворе и на представления в Большом Московском цирке.
В ведомстве отметили, что в преддверии Нового года активизировались мошенники и указали, что билеты на Елку в Гостином дворе можно купить только на сайте мэра и правительства, на сайте Московской дирекции массовых мероприятий или у официальных партнеров. Также отмечается, что билеты на цирковое шоу "Сказка о золотой рыбке" доступны на официальном сайте Большого Московского цирка, а на официальном портале мэра и правительства также можно купить билеты на другие культурные события.
"Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников", — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Мошенники придумали еще одну виртуозную схему в Telegram