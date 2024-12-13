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Жителей Москвы предупредили о мошенничестве с продажей билетов на елку

Жителей Москвы предупредили о мошенничестве с продажей билетов на елку - 13.12.2024, ПРАЙМ

Жителей Москвы предупредили о мошенничестве с продажей билетов на елку

Департамент культуры Москвы предупредил жителей и гостей столицы о мошеннической схеме с продажей билетов на Елку в Гостином дворе и на представления в Большом... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T20:46+0300

2024-12-13T20:46+0300

2024-12-13T20:46+0300

россия

москва

елка

билеты

мошеннические схемы

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Департамент культуры Москвы предупредил жителей и гостей столицы о мошеннической схеме с продажей билетов на Елку в Гостином дворе и на представления в Большом Московском цирке. В ведомстве отметили, что в преддверии Нового года активизировались мошенники и указали, что билеты на Елку в Гостином дворе можно купить только на сайте мэра и правительства, на сайте Московской дирекции массовых мероприятий или у официальных партнеров. Также отмечается, что билеты на цирковое шоу "Сказка о золотой рыбке" доступны на официальном сайте Большого Московского цирка, а на официальном портале мэра и правительства также можно купить билеты на другие культурные события. "Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников", — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

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россия, москва, елка, билеты, мошеннические схемы