https://1prime.ru/20241213/eskalatsiya-853544868.html
"В последние недели". На Западе сделали предупреждение по Украине
"В последние недели". На Западе сделали предупреждение по Украине - 13.12.2024, ПРАЙМ
"В последние недели". На Западе сделали предупреждение по Украине
В последние недели президентства Джо Байдена США может произойти опасная эскалация на Украине. Об этом в социальной сети Х предупредил профессор Университета... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T11:26+0300
2024-12-13T11:26+0300
2024-12-13T11:26+0300
спецоперация на украине
запад
эскалация
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БРЮССЕЛЬ, 13 дек - ПРАЙМ. В последние недели президентства Джо Байдена США может произойти опасная эскалация на Украине. Об этом в социальной сети Х предупредил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."В последние недели президентства Байдена ожидается очень опасная эскалация США", — отметил он, комментируя удар ВСУ ракетами ATACMS по России.Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по военному аэродрому в Ростовской области, однако две ракеты были сбиты российскими военными, а еще четыре перехвачены. Ранее ВСУ использовали американские и британские ракеты ATACMS и StormShadow для атак на объекты в Курской и Брянской областях.
https://1prime.ru/20241212/kallas-853516167.html
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запад, эскалация
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, эскалация
"В последние недели". На Западе сделали предупреждение по Украине
Профессор Дизен предупредил об опасной эскалации по Украине до ухода Байдена
БРЮССЕЛЬ, 13 дек - ПРАЙМ.
В последние недели президентства Джо Байдена США может произойти опасная эскалация на Украине. Об этом в социальной сети Х предупредил
профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"В последние недели президентства Байдена ожидается очень опасная эскалация США", — отметил он, комментируя удар ВСУ ракетами ATACMS по России.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по военному аэродрому в Ростовской области, однако две ракеты были сбиты российскими военными, а еще четыре перехвачены. Ранее ВСУ использовали американские и британские ракеты ATACMS и StormShadow для атак на объекты в Курской и Брянской областях.
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