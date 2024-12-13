https://1prime.ru/20241213/eskalatsiya-853544868.html

"В последние недели". На Западе сделали предупреждение по Украине

"В последние недели". На Западе сделали предупреждение по Украине - 13.12.2024, ПРАЙМ

"В последние недели". На Западе сделали предупреждение по Украине

В последние недели президентства Джо Байдена США может произойти опасная эскалация на Украине. Об этом в социальной сети Х предупредил профессор Университета... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T11:26+0300

2024-12-13T11:26+0300

2024-12-13T11:26+0300

спецоперация на украине

запад

эскалация

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БРЮССЕЛЬ, 13 дек - ПРАЙМ. В последние недели президентства Джо Байдена США может произойти опасная эскалация на Украине. Об этом в социальной сети Х предупредил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."В последние недели президентства Байдена ожидается очень опасная эскалация США", — отметил он, комментируя удар ВСУ ракетами ATACMS по России.Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по военному аэродрому в Ростовской области, однако две ракеты были сбиты российскими военными, а еще четыре перехвачены. Ранее ВСУ использовали американские и британские ракеты ATACMS и StormShadow для атак на объекты в Курской и Брянской областях.

https://1prime.ru/20241212/kallas-853516167.html

запад

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запад, эскалация