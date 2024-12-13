https://1prime.ru/20241213/lada-largus-853558060.html

АвтоВАЗ возобновил сборку двух версий Lada Largus

АвтоВАЗ возобновил сборку двух версий Lada Largus - 13.12.2024, ПРАЙМ

АвтоВАЗ возобновил сборку двух версий Lada Largus

"АвтоВАЗ" вновь начал выпускать семиместный универсал Largus и версии Largus Cross. Об этом сообщила компания. | 13.12.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" вновь начал выпускать семиместный универсал Largus и версии Largus Cross. Об этом сообщила компания. Отмечается, что на автозаводе "Lada Ижевск", который входит в Группу "АвтоВАЗ", возобновили производство семиместных универсалов Lаrgus, а также автомобилей Largus Cross. При этом, по дынным компании одновременно с перезапуском был расширен опционный состав для этого семейства. Теперь все машины данного семейства доступны в комплектации Comfort, в которой предусмотрен обогрев сидений и зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте и складывающийся второй ряд сидений для пассажирской версии. Цены на пятиместный Largus в улучшенной комплектации стартуют от 1,7 миллиона рублей, для семиместного — от 1,75 миллиона, для фургона — от 1,712 миллиона. В пресс-службе компании сообщили, что в текущем месяце стартовали также начались производство и продажи Lada Largus в комплектации Enjoy. При этом на данном семействе появилась мультимедийная система LadaEnjoy Pro с онлайн-сервисами Яндекс". Машины этого семейства получили мультируль, задние датчики парковки, датчики дождя и света, а также камеру заднего вида. По данным "АвтоВАЗа", рекомендованная розничная цена пятиместного универсала Lada Largus в комплектации Enjoy составит от 1 907 000 рублей, семиместного – от 1 957 000 рублей, фургона – от 1 832 000 рублей.

https://1prime.ru/20241204/lada-853321931.html

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авто, автоваз, lada largus, легковые автомобилии