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Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправсовета - 13.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241213/mishustin-853537243.html
Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправсовета
Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправсовета - 13.12.2024, ПРАЙМ
Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправсовета
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 13 декабря примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, участники мероприятия рассмотрят вопросы... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T00:19+0300
2024-12-13T00:19+0300
экономика
россия
москва
рф
армения
михаил мишустин
владимир путин
еаэс
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 13 декабря примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, участники мероприятия рассмотрят вопросы дальнейшего углубления экономической интеграции в рамках ЕАЭС, сообщили в пресс-службе российского кабмина. Особое внимание будет также уделено расширению сотрудничества в области энергетики, промышленности, развитию электронной торговли в рамках Евразийского экономического союза. Стороны обменяются мнениями относительно внесения изменений в Положение об отборе совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности и оказании финансового содействия при их реализации. Межправительственный совет является органом союза, состоящим из глав правительств государств-членов – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. В 2024 году в органах Евразийского экономического союза, включая Евразийский межправительственный совет, председательствует Армения. ЗНАЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ЕАЭС РАСТЕТ Предстоящее в Москве заседание межправительственного совета станет четвертым в текущем году. Предыдущее заседание состоялось 1 октября в Ереване. Участники тогда обсудили в том числе вопросы функционирования внутреннего рынка, развития взаимодействия в промышленной, транспортной, таможенно-тарифной, сельскохозяйственной и энергетической сферах. Как отмечал Мишустин, внутренний рынок союза становится все более значимым для государств-членов. За первую половину текущего года взаимная торговля в "пятерке" выросла на 5,7%, а доля национальных валют в расчетах составила порядка 90%. Союз продолжает развиваться и повышать свои ключевые макроэкономические индикаторы даже на фоне замедления мировой экономики, сообщал российский премьер. По его мнению, рост обеспечен во многом благодаря имеющимся внутрисоюзным факторам, высокой инвестиционной активности и потребительскому спросу. Как считает российская сторона, важно продолжить полноформатное промышленное сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза в целом. В приоритете также укрепление продовольственной безопасности. Сфер практической кооперации становится все больше, сообщал Мишустин. ТОНКАЯ НАСТРОЙКА Россия высоко ценит взаимовыгодные многоплановые связи с партнерами по ЕАЭС, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в мае, саммит был приурочен к 10-летию подписания договора об учреждении ЕАЭС. По словам главы государства, Москва искренне стремится к укреплению интеграционного объединения. Как считает Путин, ЕАЭС показал свою эффективность перед лицом новых вызовов, в том числе связанных с проводимой некоторыми странами политикой санкций и демонтажа многих базовых устоев международной торговли. Адаптироваться к изменениям позволяет постоянная тонкая настройка институтов и механизмов союза. ЕАЭС остается открытым для тех, кто готов к взаимовыгодному, равноправному партнерству, не раз подчеркивала российская сторона. Как отмечал Путин, союз привлекает внимание все большего числа международных игроков, заинтересованность в развитии связей с объединением проявляют многие иностранные государства и крупные региональные структуры.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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россия, москва, рф, армения, михаил мишустин, владимир путин, еаэс
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, АРМЕНИЯ, Михаил Мишустин, Владимир Путин, ЕАЭС
00:19 13.12.2024
 
Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправсовета

Мишустин 13 декабря примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 13 декабря примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, участники мероприятия рассмотрят вопросы дальнейшего углубления экономической интеграции в рамках ЕАЭС, сообщили в пресс-службе российского кабмина.
Особое внимание будет также уделено расширению сотрудничества в области энергетики, промышленности, развитию электронной торговли в рамках Евразийского экономического союза. Стороны обменяются мнениями относительно внесения изменений в Положение об отборе совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности и оказании финансового содействия при их реализации.
Межправительственный совет является органом союза, состоящим из глав правительств государств-членов – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. В 2024 году в органах Евразийского экономического союза, включая Евразийский межправительственный совет, председательствует Армения.
ЗНАЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ЕАЭС РАСТЕТ
Предстоящее в Москве заседание межправительственного совета станет четвертым в текущем году. Предыдущее заседание состоялось 1 октября в Ереване. Участники тогда обсудили в том числе вопросы функционирования внутреннего рынка, развития взаимодействия в промышленной, транспортной, таможенно-тарифной, сельскохозяйственной и энергетической сферах.
Как отмечал Мишустин, внутренний рынок союза становится все более значимым для государств-членов. За первую половину текущего года взаимная торговля в "пятерке" выросла на 5,7%, а доля национальных валют в расчетах составила порядка 90%.
Союз продолжает развиваться и повышать свои ключевые макроэкономические индикаторы даже на фоне замедления мировой экономики, сообщал российский премьер. По его мнению, рост обеспечен во многом благодаря имеющимся внутрисоюзным факторам, высокой инвестиционной активности и потребительскому спросу.
Как считает российская сторона, важно продолжить полноформатное промышленное сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза в целом. В приоритете также укрепление продовольственной безопасности. Сфер практической кооперации становится все больше, сообщал Мишустин.
ТОНКАЯ НАСТРОЙКА
Россия высоко ценит взаимовыгодные многоплановые связи с партнерами по ЕАЭС, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в мае, саммит был приурочен к 10-летию подписания договора об учреждении ЕАЭС. По словам главы государства, Москва искренне стремится к укреплению интеграционного объединения.
Как считает Путин, ЕАЭС показал свою эффективность перед лицом новых вызовов, в том числе связанных с проводимой некоторыми странами политикой санкций и демонтажа многих базовых устоев международной торговли. Адаптироваться к изменениям позволяет постоянная тонкая настройка институтов и механизмов союза.
ЕАЭС остается открытым для тех, кто готов к взаимовыгодному, равноправному партнерству, не раз подчеркивала российская сторона. Как отмечал Путин, союз привлекает внимание все большего числа международных игроков, заинтересованность в развитии связей с объединением проявляют многие иностранные государства и крупные региональные структуры.
 
ЭкономикаРОССИЯМОСКВАРФАРМЕНИЯМихаил МишустинВладимир ПутинЕАЭС
 
 
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