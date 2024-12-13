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Нотариальное заверение договоров дарения недвижимости стало обязательным

Нотариальное заверение договоров дарения недвижимости стало обязательным - 13.12.2024, ПРАЙМ

Нотариальное заверение договоров дарения недвижимости стало обязательным

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает обязательное заверение нотариусами договоров дарения недвижимости, соответствующий документ... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T14:14+0300

2024-12-13T14:14+0300

2024-12-13T14:38+0300

россия

владимир путин

недвижимость

нотариусы

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает обязательное заверение нотариусами договоров дарения недвижимости, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Автором законопроекта является Госсобрание – Курултай республики Башкортостан. В документе говорится, что договор дарения недвижимого имущества, заключенный между гражданами, подлежит нотариальному удостоверению. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) пояснял РИА Новости, что закон, кроме того, что создает возможность для ускоренной регистрации сделки через нотариуса, обладает рядом других преимуществ. Он отметил, что согласно ГК РФ, право владеть свободно недвижимым имуществом наступает с того момента, когда оно было фактически передано от дарителя одаряемому. При этом имеется в виду, что можно было подписать договор дарения, но не регистрировать переход права собственности какое-то время. А поскольку срока действия у договора дарения нет, отнести его на регистрацию можно было в любой момент, добавил парламентарий. Гаврилов пояснил, что нотариус сразу после проверки, если нет проблем и возражений, передает все документы в Росреестр на регистрацию, при этом если даритель и одаряемый не близкие родственники, то принявший подарок человек должен будет заплатить налог на доходы. Депутат рассказал, что до этого многие просто не регистрировали эти договоры, чтобы не платить налоги со сделки - до 13-15% НДФЛ от кадастровой стоимости (для налоговых нерезидентов до 30% НДФЛ). В качестве еще одного важного момента, который следует учесть, он назвал последствия дальнейшей покупки квартиры, у продавца которой основание приобретения права собственности — договор дарения. Если это было дарение между близкими родственниками, то в принципе покупатель в лучшем случае мог развеять свои опасения, если бы просто связался с дарителем и узнал, все ли было в порядке, была ли квартира передана без принуждения и давления, пояснил депутат. Вместе с тем, человеку в помощь требуется нотариус, так как при проверке сделки он посмотрит все базы и сможет понять, нет ли у дарителя большого долга или просроченной задолженности, нет ли признаков банкротства, в связи с чем он мог подсуетиться и подарить квартиру, например, сыну, чтобы ее не забрали или не учитывали при взыскании долга. "Иначе в дальнейшем такая сделка дарения будет оспорена", — заключил Гаврилов. Закон вступит в силу по истечении 30 дней с даты его официального опубликования.

https://1prime.ru/20241212/ndfl-853534699.html

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россия, владимир путин, недвижимость, нотариусы