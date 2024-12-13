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Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов за баррель - 13.12.2024, ПРАЙМ
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов за баррель
Мировые цены на нефть ускорили темпы роста в пятницу днем, стоимость барреля марки Brent поднялась выше 74 долларов, впервые с 4 декабря, следует из данных... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T13:39+0300
2024-12-13T13:39+0300
2024-12-13T13:40+0300
энергетика
нефть
стоимость
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы роста в пятницу днем, стоимость барреля марки Brent поднялась выше 74 долларов, впервые с 4 декабря, следует из данных торгов.По состоянию на 13.37 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,84%, до 74,03 доллара за баррель. Январские фьючерсы WTI дорожали на 0,89%, до 70,64 доллара за баррель.
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нефть, стоимость
Энергетика, Нефть, стоимость
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 74 доллара за баррель впервые с 4 декабря
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы роста в пятницу днем, стоимость барреля марки Brent поднялась выше 74 долларов, впервые с 4 декабря, следует из данных торгов.
По состоянию на 13.37 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,84%, до 74,03 доллара за баррель. Январские фьючерсы WTI дорожали на 0,89%, до 70,64 доллара за баррель.