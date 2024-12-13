https://1prime.ru/20241213/neft-853566097.html
Цены на нефть готовятся завершить неделю значительным ростом
Цены на нефть готовятся завершить неделю значительным ростом - 13.12.2024, ПРАЙМ
Цены на нефть готовятся завершить неделю значительным ростом
Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером более чем на 1%, неделю котировки, вероятно, также закончат в заметном плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T21:22+0300
2024-12-13T21:22+0300
2024-12-13T21:22+0300
экономика
нефть
биржевые торги
brent
wti
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/54/838645438_0:71:3059:1791_1920x0_80_0_0_6d1fd3eae0fb777f5aadcc43de59ee75.jpg
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером более чем на 1%, неделю котировки, вероятно, также закончат в заметном плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.08 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,33% - до 74,37 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,63%, до 71,16 доллара. С начала недели Brent подорожал на 4,5%, WTI - на 6,9%. Как отмечают аналитики, рост котировок нефти поддерживают опасения возможных санкций в отношении Ирана после вступления Дональда Трампа в должность президента США. "В прошлый раз, когда Дональд Трамп был президентом, он снизил экспорт иранской нефти почти до нуля. Повторение такого сценария сведет на нет все разговоры об избытке нефти на рынке в следующем году", - цитирует агентство Блумберг аналитиков SEB AB. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 13 декабря их число не изменилось к уровню предыдущей недели в 482 агрегата.
https://1prime.ru/20241213/putin-853554441.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/54/838645438_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_09710dcf9bec308a35a88bd33a78737a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, биржевые торги, brent, wti
Экономика, Нефть, биржевые торги, BRENT, WTI
Цены на нефть готовятся завершить неделю значительным ростом
Цены на нефть растут более чем на 1% и могут завершить неделю в заметном плюсе,
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером более чем на 1%, неделю котировки, вероятно, также закончат в заметном плюсе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.08 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,33% - до 74,37 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,63%, до 71,16 доллара.
С начала недели Brent подорожал на 4,5%, WTI - на 6,9%. Как отмечают аналитики, рост котировок нефти поддерживают опасения возможных санкций в отношении Ирана после вступления Дональда Трампа в должность президента США.
"В прошлый раз, когда Дональд Трамп был президентом, он снизил экспорт иранской нефти почти до нуля. Повторение такого сценария сведет на нет все разговоры об избытке нефти на рынке в следующем году", - цитирует агентство Блумберг аналитиков SEB AB.
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 13 декабря их число не изменилось к уровню предыдущей недели в 482 агрегата.
Путин продлил действие ответных мер на потолок цен на российскую нефть