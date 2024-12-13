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Цены на нефть готовятся завершить неделю значительным ростом

Цены на нефть готовятся завершить неделю значительным ростом - 13.12.2024, ПРАЙМ

Цены на нефть готовятся завершить неделю значительным ростом

Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером более чем на 1%, неделю котировки, вероятно, также закончат в заметном плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 13.12.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером более чем на 1%, неделю котировки, вероятно, также закончат в заметном плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.08 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,33% - до 74,37 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,63%, до 71,16 доллара. С начала недели Brent подорожал на 4,5%, WTI - на 6,9%. Как отмечают аналитики, рост котировок нефти поддерживают опасения возможных санкций в отношении Ирана после вступления Дональда Трампа в должность президента США. "В прошлый раз, когда Дональд Трамп был президентом, он снизил экспорт иранской нефти почти до нуля. Повторение такого сценария сведет на нет все разговоры об избытке нефти на рынке в следующем году", - цитирует агентство Блумберг аналитиков SEB AB. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 13 декабря их число не изменилось к уровню предыдущей недели в 482 агрегата.

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нефть, биржевые торги, brent, wti