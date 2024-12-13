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ВС России нанесли удар по порту в Одессе, заявили в подполье

ВС России нанесли удар по порту в Одессе, заявили в подполье - 13.12.2024, ПРАЙМ

ВС России нанесли удар по порту в Одессе, заявили в подполье

Удар, предположительно, нанесен по порту в Одессе. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T09:34+0300

2024-12-13T09:34+0300

2024-12-13T09:34+0300

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ДОНЕЦК, 13 дек - ПРАЙМ. Удар, предположительно, нанесен по порту в Одессе. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Одесса, еще раз. Еще прилетело. Пишут, что похоже, что в порт", - отметил собеседник издания.По словам Лебедева, другой удар пришелся по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, вероятно, по подземному складу. Ощущение мощного взрыва почувствовали жители далеких от взрыва домов.Также сообщается, что удар пришелся на бывший завод в пригороде Харькова, который сейчас используется в военных целях.

https://1prime.ru/20241212/podpole-853527918.html

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