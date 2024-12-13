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В РФ выросла средняя удовлетворенность водителей размером выплат по ОСАГО

В РФ выросла средняя удовлетворенность водителей размером выплат по ОСАГО - 13.12.2024, ПРАЙМ

В РФ выросла средняя удовлетворенность водителей размером выплат по ОСАГО

Средняя удовлетворенность водителей РФ размером выплат по ОСАГО подросла на 2 процентных пункта относительно показателя годом ранее, до 76%, говорится в... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T19:08+0300

2024-12-13T19:08+0300

2024-12-13T19:08+0300

россия

водители

авто

осаго

выплаты по осаго

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Средняя удовлетворенность водителей РФ размером выплат по ОСАГО подросла на 2 процентных пункта относительно показателя годом ранее, до 76%, говорится в пресс-релизе Российского союза автостраховщиков (РСА) на основе результатов исследования индекса потребительской лояльности (NPS) по ОСАГО, которое провел союз совместно с компанией ORO. "Средняя удовлетворенность размером выплат по ОСАГО составила 76%, что на 2 п.п. больше, чем в прошлом году… По данным РСА средняя выплата по ОСАГО в октябре 2024 года составила 104 284 рубля, что на 4,1% больше, чем в начале 2024 года, и на 6,3% больше по сравнению со средней выплатой в октябре 2023 года (98 063 рубля)", - говорится там же. Основным драйвером высоких оценок NPS остается скорость урегулирования, в частности, начисления выплат и оформления документов в целом. Сроками выплат по ОСАГО почти в полном объеме удовлетворены клиенты всех страховых компаний – средняя удовлетворенность по ним составила 93%, что больше на 1 п.п., чем в 2023 году, об этом сообщили от 89 до 97% респондентов, отмечается в сообщении. На ответы клиентов влияли такие факторы, как получение детальных и понятных обоснований решения о сумме выплаты, оформление документов, обслуживание и взаимодействие с сотрудниками, качество и скорость обслуживания в целом. Так, информированностью в ходе урегулирования страхового случая по ОСАГО удовлетворены 67% респондентов, и работой колл-центров также довольны 67% опрошенных, при этом особенно автомобилисты довольны вежливостью операторов – 79%, и полнотой и понятностью ответов – 74%, отмечается там же. Кроме того, пользуется популярностью подача документов через мобильные приложения. Так, в некоторых компаниях подача документов по страховому событию ОСАГО через мобильные приложения доходит до 77%. По данным РСА, с момента запуска сервиса электронного урегулирования убытка по ОСАГО по "европротоколу" в июле прошлого года также наблюдается рост количества заявлений от автовладельцев. "В первом полугодии после запуска проекта (втором полугодии 2023 года) было подано 7,4 тысяч заявлений через новый сервис, а по итогам 10 месяцев 2024 года – 36,7 тысяч таких заявлений. Электронное урегулирование убытка по ОСАГО через портал "Госуслуги" по европротоколу теперь требует значительно меньше усилий граждан для урегулирования убытка, чем ранее. С 1 января 2025 года данный сервис будет работать у каждой страховой компании", – отметил резидент РСА Евгений Уфимцев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, водители, авто, осаго, выплаты по осаго