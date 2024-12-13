https://1prime.ru/20241213/putin-853554441.html
Путин продлил действие ответных мер на потолок цен на российскую нефть
Путин продлил действие ответных мер на потолок цен на российскую нефть - 13.12.2024, ПРАЙМ
Путин продлил действие ответных мер на потолок цен на российскую нефть
Президент России Владимир Путин продлил запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов по потолку цен, установленному западными странами, до 30 июня 2025... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T15:28+0300
2024-12-13T15:28+0300
2024-12-13T15:53+0300
энергетика
россия
нефть
владимир путин
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов по потолку цен, установленному западными странами, до 30 июня 2025 года. Указ доступен на официальном интернет-портале правовой информации."Внести в Указ Президента... от 27 декабря 2022 г. №961 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты"... изменение, заменив в пункте 9 слова "от 31 декабря 2024 г." словами "до 30 июня 2025 г.", - сказано в указе.Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального саммита стран ЕС в Будапеште 8 ноября заявила, что хочет обсудить с будущим президентом США Дональдом Трампом увеличение закупок сжиженного природного газа (СПГ) из США, чтобы заменить поставки из РФ. Она утверждает, что поставки СПГ из США обходятся дешевле и приводят к снижению цен на энергетику в ЕС.
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россия, нефть, владимир путин
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, Владимир Путин
Путин продлил действие ответных мер на потолок цен на российскую нефть
Путин продлил до 30 июня 2025 года ответные меры на потолок цен на нефть из РФ
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов по потолку цен, установленному западными странами, до 30 июня 2025 года. Указ доступен на официальном интернет-портале правовой информации.
"Внести в Указ Президента... от 27 декабря 2022 г. №961 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты"... изменение, заменив в пункте 9 слова "от 31 декабря 2024 г." словами "до 30 июня 2025 г.", - сказано в указе.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального саммита стран ЕС в Будапеште 8 ноября заявила, что хочет обсудить с будущим президентом США Дональдом Трампом увеличение закупок сжиженного природного газа (СПГ) из США, чтобы заменить поставки из РФ. Она утверждает, что поставки СПГ из США обходятся дешевле и приводят к снижению цен на энергетику в ЕС.
Поставщик номер один. Китай проигнорировал потолок цен на нефть