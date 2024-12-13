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Путин продлил действие ответных мер на потолок цен на российскую нефть - 13.12.2024, ПРАЙМ
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Путин продлил действие ответных мер на потолок цен на российскую нефть
Путин продлил действие ответных мер на потолок цен на российскую нефть - 13.12.2024, ПРАЙМ
Путин продлил действие ответных мер на потолок цен на российскую нефть
Президент России Владимир Путин продлил запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов по потолку цен, установленному западными странами, до 30 июня 2025... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T15:28+0300
2024-12-13T15:53+0300
энергетика
россия
нефть
владимир путин
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов по потолку цен, установленному западными странами, до 30 июня 2025 года. Указ доступен на официальном интернет-портале правовой информации."Внести в Указ Президента... от 27 декабря 2022 г. №961 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты"... изменение, заменив в пункте 9 слова "от 31 декабря 2024 г." словами "до 30 июня 2025 г.", - сказано в указе.Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального саммита стран ЕС в Будапеште 8 ноября заявила, что хочет обсудить с будущим президентом США Дональдом Трампом увеличение закупок сжиженного природного газа (СПГ) из США, чтобы заменить поставки из РФ. Она утверждает, что поставки СПГ из США обходятся дешевле и приводят к снижению цен на энергетику в ЕС.
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россия, нефть, владимир путин
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, Владимир Путин
15:28 13.12.2024 (обновлено: 15:53 13.12.2024)
 
Путин продлил действие ответных мер на потолок цен на российскую нефть

Путин продлил до 30 июня 2025 года ответные меры на потолок цен на нефть из РФ

© Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
© Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов по потолку цен, установленному западными странами, до 30 июня 2025 года. Указ доступен на официальном интернет-портале правовой информации.
"Внести в Указ Президента... от 27 декабря 2022 г. №961 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты"... изменение, заменив в пункте 9 слова "от 31 декабря 2024 г." словами "до 30 июня 2025 г.", - сказано в указе.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального саммита стран ЕС в Будапеште 8 ноября заявила, что хочет обсудить с будущим президентом США Дональдом Трампом увеличение закупок сжиженного природного газа (СПГ) из США, чтобы заменить поставки из РФ. Она утверждает, что поставки СПГ из США обходятся дешевле и приводят к снижению цен на энергетику в ЕС.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2024
Поставщик номер один. Китай проигнорировал потолок цен на нефть
22 января, 12:22
 
ЭнергетикаРОССИЯНефтьВладимир Путин
 
 
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