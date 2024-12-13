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Путин продлил действие ответных мер на потолок цен на российскую нефть

Путин продлил действие ответных мер на потолок цен на российскую нефть - 13.12.2024, ПРАЙМ

Путин продлил действие ответных мер на потолок цен на российскую нефть

Президент России Владимир Путин продлил запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов по потолку цен, установленному западными странами, до 30 июня 2025... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T15:28+0300

2024-12-13T15:28+0300

2024-12-13T15:53+0300

энергетика

россия

нефть

владимир путин

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов по потолку цен, установленному западными странами, до 30 июня 2025 года. Указ доступен на официальном интернет-портале правовой информации."Внести в Указ Президента... от 27 декабря 2022 г. №961 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты"... изменение, заменив в пункте 9 слова "от 31 декабря 2024 г." словами "до 30 июня 2025 г.", - сказано в указе.Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального саммита стран ЕС в Будапеште 8 ноября заявила, что хочет обсудить с будущим президентом США Дональдом Трампом увеличение закупок сжиженного природного газа (СПГ) из США, чтобы заменить поставки из РФ. Она утверждает, что поставки СПГ из США обходятся дешевле и приводят к снижению цен на энергетику в ЕС.

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россия, нефть, владимир путин