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Курс рубля к юаню на Мосбирже продолжает "качаться на качелях" - 13.12.2024, ПРАЙМ
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Курс рубля к юаню на Мосбирже продолжает "качаться на качелях"
Курс рубля к юаню на Мосбирже продолжает "качаться на качелях" - 13.12.2024, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню на Мосбирже продолжает "качаться на качелях"
Курс рубля в пятницу снижается против юаня, сохраняя чередование фаз роста и падения вот уже шестую сессию подряд, однако курс китайской валюты в ходе такой... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T14:16+0300
2024-12-13T14:16+0300
китайский юань
россия
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мосбиржа
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу снижается против юаня, сохраняя чередование фаз роста и падения вот уже шестую сессию подряд, однако курс китайской валюты в ходе такой динамики в целом все же растет: от минимума прошлой пятницы в 13,35 рубля до текущих более чем 14 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.03 мск подскакивает на 23 копейки, до 14,03 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 49,8 миллиарда рублей. Текущие позиции российской валюты несколько завышенные по отношению к юаню, исходя из оценок состояния платежного баланса, но вполне комфортные с конъюнктурной точки зрения, рассуждает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Целевым на ближайшую перспективу по китайской валюте видим диапазон 13,5-14 рублей, не исключаем на просадках спроса или предложения краткосрочных тестов обеих границ", - добавляет он. Курс юаня в течение пяти предыдущих сессий прорисовал восходящий канал, но он скоро трансформируется в "боковик", рассчитывает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "На курс рубля сейчас стоит смотреть через призму инфляции", - советует он.
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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, РОССИЯ, биржевые торги, Мосбиржа, юань
14:16 13.12.2024
 
Курс рубля к юаню на Мосбирже продолжает "качаться на качелях"

Курс рубля к юаню на Мосбирже снижается с чередованием фаз роста и падения

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу снижается против юаня, сохраняя чередование фаз роста и падения вот уже шестую сессию подряд, однако курс китайской валюты в ходе такой динамики в целом все же растет: от минимума прошлой пятницы в 13,35 рубля до текущих более чем 14 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.03 мск подскакивает на 23 копейки, до 14,03 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 49,8 миллиарда рублей.
Текущие позиции российской валюты несколько завышенные по отношению к юаню, исходя из оценок состояния платежного баланса, но вполне комфортные с конъюнктурной точки зрения, рассуждает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
"Целевым на ближайшую перспективу по китайской валюте видим диапазон 13,5-14 рублей, не исключаем на просадках спроса или предложения краткосрочных тестов обеих границ", - добавляет он.
Курс юаня в течение пяти предыдущих сессий прорисовал восходящий канал, но он скоро трансформируется в "боковик", рассчитывает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "На курс рубля сейчас стоит смотреть через призму инфляции", - советует он.
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