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Рубль на Мосбирже торгуется в минусе против юаня - 13.12.2024, ПРАЙМ
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Китайский юань
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Рубль на Мосбирже торгуется в минусе против юаня
Рубль на Мосбирже торгуется в минусе против юаня - 13.12.2024, ПРАЙМ
Рубль на Мосбирже торгуется в минусе против юаня
Рубль на Московской бирже во второй половине дня пятницы торгуется в минусе против юаня, сохраняя тенденцию ежедневного чередования динамики. Курс китайской... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T17:49+0300
2024-12-13T17:49+0300
китайский юань
россия
мосбиржа
биржевые торги
юань
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже во второй половине дня пятницы торгуется в минусе против юаня, сохраняя тенденцию ежедневного чередования динамики. Курс китайской валюты после утренних попыток остаться выше психологического уровня 14 рублей ушел ниже него, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.34 мск повышался на 8 копеек, до 13,88 рубля. Повышение составляет 0,6%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,83-14,07 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 75,7 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 103,41 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,45 против 7,284 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2,3%. РУБЛЕВЫЕ "КАЧЕЛИ" ПРОДОЛЖАЮТСЯ Рубль в пятницу торгуется в минусе против юаня на Мосбирже. "Курсовые качели", характерные для предыдущих дней, сохраняются. При этом курс китайской валюты за предыдущие пять сессий демонстрирует плавный повышательный тренд. "Наблюдавшиеся вчера активные продажи иностранной валюты исчерпали себя ввиду локальности этого объема предложения, который был быстро реализован. В то же время спрос на валюту остается высоким на фоне традиционных для конца года повышенных трат бюджетов различных уровней, компаний, а также предпраздничной повышенной активности потребителей", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". При этом юаневая ставка денежного рынка упала до 0,99% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 1,27% накануне. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.36 мск повышается на 0,5%, до 73,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,1%, до 106,9 пункта. ПРОГНОЗЫ Курс остается около уровня 14 рублей, так и не сумев закрепиться над ним, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Скорее всего, на старте следующей недели уже начнет усиливать позитивное влияние на рубль фактор налоговых платежей, пик которых придется на 20 и 25 декабря. В результате юань может проверить на прочность ближайшую поддержку 13,8 рубля", - оценивает он. Анализируя торговый баланс РФ, аналитики Райффайзенбанка наиболее интересным считают сохранение умеренно-негативного тренда на снижение баланса торговли товаров и услуг с 11 миллиардов долларов в марте до 6 миллиардов в ноябре. Ухудшение баланса происходит в основном за счет сокращения экспорта, импорт же в последние месяцы в большей степени оставался стабильным, считают эксперты. "В текущей ситуации эти данные не так информативны для аналитики по курсу рубля, поскольку разница во времени между продажей товара (и, соответственно, его отражением в статистике) и фактическим поступлением средств увеличилась (в частности, дополнительно на это повлиял ноябрьский пакет санкций). Кроме того, существенный процент валютной экспортной выручки может не репатриироваться (например, с целью покупки импортных товаров с зарубежных счетов), а заведенная в РФ часть может длительное время не конвертироваться (в рамках действующего валютного контроля)", - комментируют в банке. Например, ослабление рубля в ноябре во многом было продиктовано не снижением экспорта, а падением интенсивности конвертации экспортной выручки, считают аналитики Райффайзенбанка. "Волатильность рубля в последние недели, на наш взгляд, – временное явление, и в итоге компании адаптируются к новым условиям проведения платежей по ВЭД, однако этот процесс будет небыстрым", - резюмируют они.
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россия, мосбиржа, биржевые торги, юань
Китайский юань, РОССИЯ, Мосбиржа, биржевые торги, юань
17:49 13.12.2024
 
Рубль на Мосбирже торгуется в минусе против юаня

Рубль к юаню на Мосбирже снижается, сохраняя тенденцию чередования динамики.

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже во второй половине дня пятницы торгуется в минусе против юаня, сохраняя тенденцию ежедневного чередования динамики. Курс китайской валюты после утренних попыток остаться выше психологического уровня 14 рублей ушел ниже него, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.34 мск повышался на 8 копеек, до 13,88 рубля. Повышение составляет 0,6%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,83-14,07 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 75,7 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 103,41 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,45 против 7,284 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2,3%.

РУБЛЕВЫЕ "КАЧЕЛИ" ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Рубль в пятницу торгуется в минусе против юаня на Мосбирже. "Курсовые качели", характерные для предыдущих дней, сохраняются. При этом курс китайской валюты за предыдущие пять сессий демонстрирует плавный повышательный тренд.
"Наблюдавшиеся вчера активные продажи иностранной валюты исчерпали себя ввиду локальности этого объема предложения, который был быстро реализован. В то же время спрос на валюту остается высоким на фоне традиционных для конца года повышенных трат бюджетов различных уровней, компаний, а также предпраздничной повышенной активности потребителей", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
При этом юаневая ставка денежного рынка упала до 0,99% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 1,27% накануне.
Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.36 мск повышается на 0,5%, до 73,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,1%, до 106,9 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Курс остается около уровня 14 рублей, так и не сумев закрепиться над ним, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Скорее всего, на старте следующей недели уже начнет усиливать позитивное влияние на рубль фактор налоговых платежей, пик которых придется на 20 и 25 декабря. В результате юань может проверить на прочность ближайшую поддержку 13,8 рубля", - оценивает он.
Анализируя торговый баланс РФ, аналитики Райффайзенбанка наиболее интересным считают сохранение умеренно-негативного тренда на снижение баланса торговли товаров и услуг с 11 миллиардов долларов в марте до 6 миллиардов в ноябре. Ухудшение баланса происходит в основном за счет сокращения экспорта, импорт же в последние месяцы в большей степени оставался стабильным, считают эксперты.
"В текущей ситуации эти данные не так информативны для аналитики по курсу рубля, поскольку разница во времени между продажей товара (и, соответственно, его отражением в статистике) и фактическим поступлением средств увеличилась (в частности, дополнительно на это повлиял ноябрьский пакет санкций). Кроме того, существенный процент валютной экспортной выручки может не репатриироваться (например, с целью покупки импортных товаров с зарубежных счетов), а заведенная в РФ часть может длительное время не конвертироваться (в рамках действующего валютного контроля)", - комментируют в банке.
Например, ослабление рубля в ноябре во многом было продиктовано не снижением экспорта, а падением интенсивности конвертации экспортной выручки, считают аналитики Райффайзенбанка. "Волатильность рубля в последние недели, на наш взгляд, – временное явление, и в итоге компании адаптируются к новым условиям проведения платежей по ВЭД, однако этот процесс будет небыстрым", - резюмируют они.
Денежные купюры евро и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 14 декабря
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Китайский юаньРОССИЯМосбиржабиржевые торгиюань
 
 
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