https://1prime.ru/20241213/rubl-853563407.html

Курс рубля к юаню на Мосбирже по итогам торгов показал небольшое снижение

Курс рубля к юаню на Мосбирже по итогам торгов показал небольшое снижение - 13.12.2024, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню на Мосбирже по итогам торгов показал небольшое снижение

Рубль по итогам пятницы продемонстрировал небольшое снижение к юаню на Мосбирже, в то же время за неделю снижение оказалось более внушительным, следует из... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T19:27+0300

2024-12-13T19:27+0300

2024-12-13T19:27+0300

китайский юань

россия

биржевые торги

юань

мосбиржа

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Рубль по итогам пятницы продемонстрировал небольшое снижение к юаню на Мосбирже, в то же время за неделю снижение оказалось более внушительным, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 7 копеек, за неделю - на 46 копеек, до 13,87 рубля. Февральский фьючерс нефти марки Brent на 19.10 мск дорожает на 0,75%, до 73,96 доллара за баррель. ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ПРАВИТ БАЛОМ Юань вырос на 0,5%. Курс китайской валюты в пятницу двигался в диапазоне 13,82–14,07 рубля, на неделе - 13,39-14,14 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 78 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи. "Волатильность валютных пар остается повышенной, что связано как с относительно невысокой ликвидностью рынка, так и с продолжающейся адаптацией механизмов трансграничных расчетов к санкционным условиям", - рассказал Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". Сезонное давление, связанное со всплеском потребительских и бюджетных расходов, препятствует укреплению рубля, но уже с конца будущей недели экспортеры начнут готовиться к налоговому периоду, что придаст российской валюте силы отбить часть потерь, добавил эксперт. "Волатильность в валютной секции остается высокой. Таким образом крупные инвесторы и банки реагируют на геополитическую составляющую и технические нюансы с возвращением в страну экспортной прибыли компаний", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Пара юань/рубль большую часть дня на бирже вела борьбу за отметку в 14 рублей. В середине дня китайская валюта поднималась до 14,07 рубля, но так и не смогла обновить пик предыдущего дня (14,14 рубля). Большую часть второй половины дня юань торговался ниже 14 руб. Отметим, что в последнее время фактор продажи валюты к налоговым платежам слабо проявляется на биржевом валютном рынке в конце месяца, поэтому юань сохраняет шансы на закрепление выше 14 рублей к концу года", - рассказал Юрий Кравченко из "Велес капитал". ПРОГНОЗЫ "Прогноз на будущую неделю по курсу рубля к юаню – 13,75-14,25 рубля, к доллару – 100-104 рублей", - рассказал Буйволов. Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global считает, что в понедельник курс доллара будет колебаться в коридоре 103-105 рублей, китайского юаня – 13,8-14,4 рубля.

https://1prime.ru/20241213/rynok-853562586.html

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россия, биржевые торги, юань, мосбиржа