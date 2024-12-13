https://1prime.ru/20241213/sistemy-853552617.html

Названы системы автомобиля, которые обязательно проверят на техосмотре

Названы системы автомобиля, которые обязательно проверят на техосмотре - 13.12.2024, ПРАЙМ

Названы системы автомобиля, которые обязательно проверят на техосмотре

При постановке на учет подержанной машины в возрасте старше четырех лет потребуется прохождение техосмотра. В ходе него проверят системы автомобиля, которые... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T15:02+0300

2024-12-13T15:02+0300

2024-12-13T15:02+0300

россия

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/83323/24/833232475_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7761e4e7f74441ff70005445b80494ac.jpg

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. При постановке на учет подержанной машины в возрасте старше четырех лет потребуется прохождение техосмотра. В ходе него проверят системы автомобиля, которые оказывают влияние на безопасность движения. Об этом изданию "Газета.Ru" рассказала директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова.Она отметила, что машина должна быть чистой для того, чтобы инспектор проверил номера агрегатов, регистрационный знак, а также состояние рассеивателей световых приборов.По словам эксперта, в документах не прописано условие, что автомобиль должен быть без повреждений кузова. Единственным требованием является отсутствие повреждений на деталях и агрегатах, которые влияют на безопасность, добавила она.Трушкова подчеркнула, что в ходе ТО инспекторы проверят тормоза, рулевое управление, фары и фонари, стеклоочистители и стеклоомыватели, двигатель и его системы, шины и колеса, зеркала, а также замки, фиксаторы и регуляторы.Если автолюбитель знает, что перечисленные неисправности у его машины есть, то их стоит устранить до проведения техосмотра.

https://1prime.ru/20241212/shtraf-853521121.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто