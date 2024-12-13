Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США создали штаб по борьбе с экономическим принуждением, заявил Байден - 13.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241213/ssha-853538283.html
США создали штаб по борьбе с экономическим принуждением, заявил Байден
США создали штаб по борьбе с экономическим принуждением, заявил Байден - 13.12.2024, ПРАЙМ
США создали штаб по борьбе с экономическим принуждением, заявил Байден
США создали штаб по противодействию тому, что они называют экономическим принуждением со стороны стран, вызывающих у них беспокойство, в частности Китая, заявил | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T03:02+0300
2024-12-13T03:02+0300
экономика
мировая экономика
общество
сша
китай
кнр
джо байден
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853538283.jpg?1734048122
ВАШИНГТОН, 13 дек - ПРАЙМ. США создали штаб по противодействию тому, что они называют экономическим принуждением со стороны стран, вызывающих у них беспокойство, в частности Китая, заявил действующий президент Джо Байден. "Целевая группа будет работать с различными агентствами и офисами, чтобы контролировать разработку и реализацию комплексной стратегии правительства Соединенных Штатов по реагированию и сдерживанию принудительных экономических практик со стороны стран, вызывающих обеспокоенность, включая КНР", - говорится в меморандуме Байдена. Группа будет состоять из представителей различных ведомств, включая госдепартамент США, минфин и Пентагон, целью которых будет реагирование на "растущее экономическое принуждение со стороны стран, вызывающих обеспокоенность, включая КНР; оценка потенциальной уязвимости стран", говорится в документе. Предыдущий президентский срок недавно выигравшего выборы президента США Дональда Трампа ознаменовала "торговая война" с Пекином. Преемник Трампа, действующий президент Байден, фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей. Китай в свою очередь считает, что США в отношениях с Пекином следует выбирать диалог, а не конфронтацию, развивать взаимовыгодное сотрудничество, а не играть в игру с нулевой суммой, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин.
сша
китай
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , сша, китай, кнр, джо байден, дональд трамп, си цзиньпин
Экономика, Мировая экономика, Общество , США, КИТАЙ, КНР, Джо Байден, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
03:02 13.12.2024
 
США создали штаб по борьбе с экономическим принуждением, заявил Байден

Байден: США создали штаб по противодействию экономическому принуждению со стороны Китая

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 13 дек - ПРАЙМ. США создали штаб по противодействию тому, что они называют экономическим принуждением со стороны стран, вызывающих у них беспокойство, в частности Китая, заявил действующий президент Джо Байден.
"Целевая группа будет работать с различными агентствами и офисами, чтобы контролировать разработку и реализацию комплексной стратегии правительства Соединенных Штатов по реагированию и сдерживанию принудительных экономических практик со стороны стран, вызывающих обеспокоенность, включая КНР", - говорится в меморандуме Байдена.
Группа будет состоять из представителей различных ведомств, включая госдепартамент США, минфин и Пентагон, целью которых будет реагирование на "растущее экономическое принуждение со стороны стран, вызывающих обеспокоенность, включая КНР; оценка потенциальной уязвимости стран", говорится в документе.
Предыдущий президентский срок недавно выигравшего выборы президента США Дональда Трампа ознаменовала "торговая война" с Пекином. Преемник Трампа, действующий президент Байден, фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей.
Китай в свою очередь считает, что США в отношениях с Пекином следует выбирать диалог, а не конфронтацию, развивать взаимовыгодное сотрудничество, а не играть в игру с нулевой суммой, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоСШАКИТАЙКНРДжо БайденДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала