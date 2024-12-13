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США создали штаб по борьбе с экономическим принуждением, заявил Байден

США создали штаб по борьбе с экономическим принуждением, заявил Байден - 13.12.2024, ПРАЙМ

США создали штаб по борьбе с экономическим принуждением, заявил Байден

США создали штаб по противодействию тому, что они называют экономическим принуждением со стороны стран, вызывающих у них беспокойство, в частности Китая, заявил | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T03:02+0300

2024-12-13T03:02+0300

2024-12-13T03:02+0300

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ВАШИНГТОН, 13 дек - ПРАЙМ. США создали штаб по противодействию тому, что они называют экономическим принуждением со стороны стран, вызывающих у них беспокойство, в частности Китая, заявил действующий президент Джо Байден. "Целевая группа будет работать с различными агентствами и офисами, чтобы контролировать разработку и реализацию комплексной стратегии правительства Соединенных Штатов по реагированию и сдерживанию принудительных экономических практик со стороны стран, вызывающих обеспокоенность, включая КНР", - говорится в меморандуме Байдена. Группа будет состоять из представителей различных ведомств, включая госдепартамент США, минфин и Пентагон, целью которых будет реагирование на "растущее экономическое принуждение со стороны стран, вызывающих обеспокоенность, включая КНР; оценка потенциальной уязвимости стран", говорится в документе. Предыдущий президентский срок недавно выигравшего выборы президента США Дональда Трампа ознаменовала "торговая война" с Пекином. Преемник Трампа, действующий президент Байден, фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей. Китай в свою очередь считает, что США в отношениях с Пекином следует выбирать диалог, а не конфронтацию, развивать взаимовыгодное сотрудничество, а не играть в игру с нулевой суммой, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин.

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мировая экономика, общество , сша, китай, кнр, джо байден, дональд трамп, си цзиньпин