https://1prime.ru/20241213/udar-853547093.html
ВС России нанесли удар по ТЭК Украины в ответ на атаку ATACMS по Таганрогу
ВС России нанесли удар по ТЭК Украины в ответ на атаку ATACMS по Таганрогу - 13.12.2024, ПРАЙМ
ВС России нанесли удар по ТЭК Украины в ответ на атаку ATACMS по Таганрогу
В ответ на использование Украиной американского оружия большой дальности, ВС России нанесли массированный удар по важным объектам топливно-энергетической... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T12:44+0300
2024-12-13T12:44+0300
2024-12-13T12:59+0300
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. В ответ на использование Украиной американского оружия большой дальности, ВС России нанесли массированный удар по важным объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, необходимых для работы военно-промышленного комплекса. Об этом говорится в сообщении Минобороны России."В ответ на применение американского дальнобойного оружия Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса", - сказано в заявлении ведомства.Отмечается, в результате все цели были поражены. Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что действия стали ответом на обстрел военного аэродрома под Таганрогом 11 декабря шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS со стороны Украины.
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вс рф, россия, ракетные удары
Спецоперация на Украине, ВС РФ, РОССИЯ, ракетные удары
ВС России нанесли удар по ТЭК Украины в ответ на атаку ATACMS по Таганрогу
МО РФ: в ответ на применение ATACMS 11 декабря нанесен удар по ТЭК Украины
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. В ответ на использование Украиной американского оружия большой дальности, ВС России нанесли массированный удар по важным объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, необходимых для работы военно-промышленного комплекса. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
"В ответ на применение американского дальнобойного оружия Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса", - сказано в заявлении ведомства.
Отмечается, в результате все цели были поражены. Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что действия стали ответом на обстрел военного аэродрома под Таганрогом 11 декабря шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS со стороны Украины.
Зеленский прокомментировал массированный удар по объектам на Украине