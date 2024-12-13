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ВВП ЕАЭС вырос за три квартала более чем на 4,5 процента

ВВП ЕАЭС вырос за три квартала более чем на 4,5 процента - 13.12.2024, ПРАЙМ

ВВП ЕАЭС вырос за три квартала более чем на 4,5 процента

Рост ВВП Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в течение первых трех кварталов текущего года составил свыше 4,5%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T15:19+0300

2024-12-13T15:19+0300

2024-12-13T15:30+0300

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Рост ВВП Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в течение первых трех кварталов текущего года составил свыше 4,5%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в Москве в пятницу. По его словам, в 2024 году за первые три квартала рост ВВП Евразийского экономического союза составил свыше четырех с половиной процентов. Примерно на столько же увеличилось промышленное производство, а оборот розничной торговли вырос практически на восемь процентов, перевозки пассажиров – почти на семь с полови­ной процентов, добавил он.Мишустин призвал страны союза как можно скорее завершить формирование "дорожной карты" по выполнению декларации "Евразийский экономический путь" и приступить к практической реализации.Премьер призвал страны ЕАЭС наладить внутрисоюзный диалог по низкоуглеродному развитию "и для сближения наших позиций в части адаптации к глобальному изменению климата".Кроме того, он заявил, что странам союза нужно последовательно внедрять современные решения в логистическую отрасль, чтобы повысить объем пассажиро- и грузопотоков. Мишустин подчеркнул, что Москва продолжит работу над обеспечением взаимосвязанности стран "пятерки", на что нацелено совместное выполнение комплексного плана развития евразийских транспортных коридоров.Мишустин также поблагодарил Армению за плодотворную деятельность в качестве председателя в органах ЕАЭС в 2024 году и пожелал успехов Белоруссии, которой переходят председательские функции в 2025 году.

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