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ВВП ЕАЭС вырос за три квартала более чем на 4,5 процента - 13.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ВВП ЕАЭС вырос за три квартала более чем на 4,5 процента
ВВП ЕАЭС вырос за три квартала более чем на 4,5 процента - 13.12.2024, ПРАЙМ
ВВП ЕАЭС вырос за три квартала более чем на 4,5 процента
Рост ВВП Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в течение первых трех кварталов текущего года составил свыше 4,5%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T15:19+0300
2024-12-13T15:30+0300
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Рост ВВП Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в течение первых трех кварталов текущего года составил свыше 4,5%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в Москве в пятницу. По его словам, в 2024 году за первые три квартала рост ВВП Евразийского экономического союза составил свыше четырех с половиной процентов. Примерно на столько же увеличилось промышленное производство, а оборот розничной торговли вырос практически на восемь процентов, перевозки пассажиров – почти на семь с полови­ной процентов, добавил он.Мишустин призвал страны союза как можно скорее завершить формирование "дорожной карты" по выполнению декларации "Евразийский экономический путь" и приступить к практической реализации.Премьер призвал страны ЕАЭС наладить внутрисоюзный диалог по низкоуглеродному развитию "и для сближения наших позиций в части адаптации к глобальному изменению климата".Кроме того, он заявил, что странам союза нужно последовательно внедрять современные решения в логистическую отрасль, чтобы повысить объем пассажиро- и грузопотоков. Мишустин подчеркнул, что Москва продолжит работу над обеспечением взаимосвязанности стран "пятерки", на что нацелено совместное выполнение комплексного плана развития евразийских транспортных коридоров.Мишустин также поблагодарил Армению за плодотворную деятельность в качестве председателя в органах ЕАЭС в 2024 году и пожелал успехов Белоруссии, которой переходят председательские функции в 2025 году.
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россия, еаэс, ввп
Экономика, РОССИЯ, ЕАЭС, ВВП
15:19 13.12.2024 (обновлено: 15:30 13.12.2024)
 
ВВП ЕАЭС вырос за три квартала более чем на 4,5 процента

Мишустин: рост ВВП ЕАЭС за первые три квартала 2024 года составил свыше 4,5%

© POOL | Перейти в медиабанкЗаседание ВЕЭС под председательством президента РФ В. Путина
Заседание ВЕЭС под председательством президента РФ В. Путина
© POOL
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Рост ВВП Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в течение первых трех кварталов текущего года составил свыше 4,5%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в Москве в пятницу.
По его словам, в 2024 году за первые три квартала рост ВВП Евразийского экономического союза составил свыше четырех с половиной процентов. Примерно на столько же увеличилось промышленное производство, а оборот розничной торговли вырос практически на восемь процентов, перевозки пассажиров – почти на семь с полови­ной процентов, добавил он.
Мишустин призвал страны союза как можно скорее завершить формирование "дорожной карты" по выполнению декларации "Евразийский экономический путь" и приступить к практической реализации.
Премьер призвал страны ЕАЭС наладить внутрисоюзный диалог по низкоуглеродному развитию "и для сближения наших позиций в части адаптации к глобальному изменению климата".
Кроме того, он заявил, что странам союза нужно последовательно внедрять современные решения в логистическую отрасль, чтобы повысить объем пассажиро- и грузопотоков. Мишустин подчеркнул, что Москва продолжит работу над обеспечением взаимосвязанности стран "пятерки", на что нацелено совместное выполнение комплексного плана развития евразийских транспортных коридоров.
Мишустин также поблагодарил Армению за плодотворную деятельность в качестве председателя в органах ЕАЭС в 2024 году и пожелал успехов Белоруссии, которой переходят председательские функции в 2025 году.
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ЭкономикаРОССИЯЕАЭСВВП
 
 
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