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Россиянам рассказали, зачем нужно нотариальное заверение дарения жилья - 13.12.2024, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали, зачем нужно нотариальное заверение дарения жилья
Россиянам рассказали, зачем нужно нотариальное заверение дарения жилья - 13.12.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, зачем нужно нотариальное заверение дарения жилья
Нотариальное заверение дарения жилья необходимо, чтобы защитить людей и их имущественные права, поскольку часто их оспаривают именно родственники, сообщили РИА... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T18:35+0300
2024-12-13T18:35+0300
россия
жилье
нотариусы
нотариальные действия
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Нотариальное заверение дарения жилья необходимо, чтобы защитить людей и их имущественные права, поскольку часто их оспаривают именно родственники, сообщили РИА Недвижимость в Федеральной нотариальной палате (ФНП). Президент России Владимир Путин сегодня подписал закон, которым предусматривается обязательное заверение нотариусами договоров дарения недвижимости. Он вступит в силу по истечении 30 дней после его официального опубликования. "В первой версии закона предусматривалось, что нотариальное удостоверение будет обязательно только при сделках между людьми, которые не являются супругами или близкими родственниками. В процессе рассмотрения законопроекта в него были внесены поправки и его действие распространили на все категории граждан, в том числе на родственников", - отметили в ФНП. По словам нотариусов, практика показывает, что брак или близкое родство не исключают нарушения имущественных интересов дарителя в результате обмана или введения его в заблуждение. Наоборот, доверие к супругу или родственнику делает человека еще более уязвимым, менее бдительным и осторожным. Также они отметили, что договоры дарения в простой письменной форме, то есть без удостоверения нотариусом, часто становились основой для мошенников и бытового обмана. Кроме того, простой письменной формой договора дарения пользуются недобросовестные родственники участников СВО, которые уговаривают военнослужащего быстро подписать нужные бумаги и делегировать заботы о недвижимости близким. "Нотариус обязательно объясняет сторонам все нюансы сделки, тогда как в случае с простой письменной формой все риски люди берут на себя. При подозрении на аферу нотариус отказывает в оформлении сделки, и такие истории в нотариальной практике - не редкость",- рассказали в ФНП. Помимо этого, участие нотариуса не только гарантирует правовую чистоту, но и помогает сэкономить время и силы, поскольку специалист работает в режиме одного окна. Также он проверяет, может ли даритель в принципе совершать сделки. По данным ФНП, более трети (35%) договоров дарения, которые не были удостоверены у нотариуса, оспаривались в судебном порядке по причине того, что даритель был введен в заблуждение. Еще в 13% случаев основанием для оспаривания становилась недееспособность дарителя.
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россия, жилье, нотариусы, нотариальные действия
РОССИЯ, жилье, нотариусы, нотариальные действия
18:35 13.12.2024
 
Россиянам рассказали, зачем нужно нотариальное заверение дарения жилья

ФНП: нотариальное заверение дарения жилья нужно для защиты имущественных прав

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид со смотровой площадки Николаевской сопки на Красноярск
Вид со смотровой площадки Николаевской сопки на Красноярск - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Нотариальное заверение дарения жилья необходимо, чтобы защитить людей и их имущественные права, поскольку часто их оспаривают именно родственники, сообщили РИА Недвижимость в Федеральной нотариальной палате (ФНП).
Президент России Владимир Путин сегодня подписал закон, которым предусматривается обязательное заверение нотариусами договоров дарения недвижимости. Он вступит в силу по истечении 30 дней после его официального опубликования.
"В первой версии закона предусматривалось, что нотариальное удостоверение будет обязательно только при сделках между людьми, которые не являются супругами или близкими родственниками. В процессе рассмотрения законопроекта в него были внесены поправки и его действие распространили на все категории граждан, в том числе на родственников", - отметили в ФНП.
По словам нотариусов, практика показывает, что брак или близкое родство не исключают нарушения имущественных интересов дарителя в результате обмана или введения его в заблуждение. Наоборот, доверие к супругу или родственнику делает человека еще более уязвимым, менее бдительным и осторожным.
Также они отметили, что договоры дарения в простой письменной форме, то есть без удостоверения нотариусом, часто становились основой для мошенников и бытового обмана.
Кроме того, простой письменной формой договора дарения пользуются недобросовестные родственники участников СВО, которые уговаривают военнослужащего быстро подписать нужные бумаги и делегировать заботы о недвижимости близким.
"Нотариус обязательно объясняет сторонам все нюансы сделки, тогда как в случае с простой письменной формой все риски люди берут на себя. При подозрении на аферу нотариус отказывает в оформлении сделки, и такие истории в нотариальной практике - не редкость",- рассказали в ФНП.
Помимо этого, участие нотариуса не только гарантирует правовую чистоту, но и помогает сэкономить время и силы, поскольку специалист работает в режиме одного окна. Также он проверяет, может ли даритель в принципе совершать сделки.
По данным ФНП, более трети (35%) договоров дарения, которые не были удостоверены у нотариуса, оспаривались в судебном порядке по причине того, что даритель был введен в заблуждение. Еще в 13% случаев основанием для оспаривания становилась недееспособность дарителя.
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