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В России подорожали авто с пробегом - 14.12.2024, ПРАЙМ
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В России подорожали авто с пробегом
В России подорожали авто с пробегом - 14.12.2024, ПРАЙМ
В России подорожали авто с пробегом
В ноябре средняя стоимость подержанных автомобилей в стране выросла на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 1,47 миллиона рублей, отметили... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T11:34+0300
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россия
авто
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. В ноябре средняя стоимость подержанных автомобилей в стране выросла на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 1,47 миллиона рублей, отметили аналитики "Автостата".Отмечается, что это первый случай за последние девять месяцев, когда наблюдается увеличение цен на подержанные автомобили. В феврале цены на подержанные автомобили достигли пика, средняя стоимость составила 1,61 миллиона рублей, однако затем началось устойчивое снижение, и к середине осени цены упали до 1,45 миллиона рублей.Рост цен на подержанные автомобили в последний месяц осени объясняется несколькими факторами. Основными причинами являются резкое увеличение утилизационного сбора, ослабление рубля по отношению к доллару и ускорение инфляции, заключили аналитики.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
11:34 14.12.2024
 
В России подорожали авто с пробегом

"Автостат": автомобили с пробегом в РФ подорожали впервые за девять месяцев

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. В ноябре средняя стоимость подержанных автомобилей в стране выросла на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 1,47 миллиона рублей, отметили аналитики "Автостата".
Отмечается, что это первый случай за последние девять месяцев, когда наблюдается увеличение цен на подержанные автомобили. В феврале цены на подержанные автомобили достигли пика, средняя стоимость составила 1,61 миллиона рублей, однако затем началось устойчивое снижение, и к середине осени цены упали до 1,45 миллиона рублей.
Рост цен на подержанные автомобили в последний месяц осени объясняется несколькими факторами. Основными причинами являются резкое увеличение утилизационного сбора, ослабление рубля по отношению к доллару и ускорение инфляции, заключили аналитики.
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