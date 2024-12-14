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В России подорожали авто с пробегом

В России подорожали авто с пробегом - 14.12.2024, ПРАЙМ

В России подорожали авто с пробегом

В ноябре средняя стоимость подержанных автомобилей в стране выросла на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 1,47 миллиона рублей, отметили... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T11:34+0300

2024-12-14T11:34+0300

2024-12-14T11:34+0300

россия

авто

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. В ноябре средняя стоимость подержанных автомобилей в стране выросла на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 1,47 миллиона рублей, отметили аналитики "Автостата".Отмечается, что это первый случай за последние девять месяцев, когда наблюдается увеличение цен на подержанные автомобили. В феврале цены на подержанные автомобили достигли пика, средняя стоимость составила 1,61 миллиона рублей, однако затем началось устойчивое снижение, и к середине осени цены упали до 1,45 миллиона рублей.Рост цен на подержанные автомобили в последний месяц осени объясняется несколькими факторами. Основными причинами являются резкое увеличение утилизационного сбора, ослабление рубля по отношению к доллару и ускорение инфляции, заключили аналитики.

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россия, авто