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Россиян предупредили о страшной особенности китайских автомобилей - 14.12.2024, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о страшной особенности китайских автомобилей
Россиян предупредили о страшной особенности китайских автомобилей - 14.12.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о страшной особенности китайских автомобилей
Китайские автомобили становятся все популярнее на российском рынке, но многие водители все еще не доверяют им из-за ряда серьезных проблем, передает портал... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T16:34+0300
2024-12-14T16:34+0300
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авто
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Китайские автомобили становятся все популярнее на российском рынке, но многие водители все еще не доверяют им из-за ряда серьезных проблем, передает портал NaAvtotrasse.ru.Согласно изданию, найти запчасти подходящие для китайских автомобилей не так просто, и даже при заказе из официального дилерского центра, приходится ждать несколько месяцев."Любой автомобиль, даже новый и которой отличается высокой надежностью, необходимо обслуживать. В частности, это касается таких процедур, как замена масла, свечей, фильтров, тормозных колодок и т.д. Если машина интенсивно эксплуатируется в городских пробках, то особого внимания заслуживает и система охлаждения, которая подвергается повышенному износу", — отметили в публикации.Кроме того, китайские автомобили страдают от слабого лакокрасочного покрытия, которое легко повреждается дорожными реагентами. Все это может быть критическими факторами, которые отпугивают потенциальных покупателей.Несмотря на эти проблемы, китайские автомобили постепенно заменяют немецкие, японские и американские модели на российском рынке из-за их доступной цены и большого ассортимента, заключили в издании.
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россия, китай, авто
РОССИЯ, КИТАЙ, Авто
16:34 14.12.2024
 
Россиян предупредили о страшной особенности китайских автомобилей

NA: лакокрасочное покрытие авто из КНР разъедается уличными реагентами

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкНовые японские праворульные кроссоверы
Новые японские праворульные кроссоверы - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Китайские автомобили становятся все популярнее на российском рынке, но многие водители все еще не доверяют им из-за ряда серьезных проблем, передает портал NaAvtotrasse.ru.
Согласно изданию, найти запчасти подходящие для китайских автомобилей не так просто, и даже при заказе из официального дилерского центра, приходится ждать несколько месяцев.
"Любой автомобиль, даже новый и которой отличается высокой надежностью, необходимо обслуживать. В частности, это касается таких процедур, как замена масла, свечей, фильтров, тормозных колодок и т.д. Если машина интенсивно эксплуатируется в городских пробках, то особого внимания заслуживает и система охлаждения, которая подвергается повышенному износу", — отметили в публикации.
Кроме того, китайские автомобили страдают от слабого лакокрасочного покрытия, которое легко повреждается дорожными реагентами. Все это может быть критическими факторами, которые отпугивают потенциальных покупателей.
Несмотря на эти проблемы, китайские автомобили постепенно заменяют немецкие, японские и американские модели на российском рынке из-за их доступной цены и большого ассортимента, заключили в издании.
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
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