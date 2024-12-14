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Китайский автомобильный бренд Jidu не успел покорить Россию и обанкротился
Китайский автомобильный бренд Jidu не успел покорить Россию и обанкротился - 14.12.2024, ПРАЙМ
Китайский автомобильный бренд Jidu не успел покорить Россию и обанкротился
Планировавший выйти на российский автомобильный рынок под брендом Jidu китайский производитель Jiyue Auto объявил о роспуске штата своих сотрудников и... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T17:27+0300
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МОСКВА, 14 дек – ПРАЙМ. Планировавший выйти на российский автомобильный рынок под брендом Jidu китайский производитель Jiyue Auto объявил о роспуске штата своих сотрудников и невозможности выплатить им зарплату, сообщил портал CarNewsChina со ссылкой на китайские СМИ.О планах по реализации электромобилей Jidu на территории РФ в конце ноября объявила фирма "Борисхоф". Для демонстрации марки в Москве экспонировали кроссовер Jidu 01.Отмечается, что 11 декабря генеральный директор компании Ся Ипин в ходе встречи с сотрудниками сообщил о финансовых проблемах Jiyue, необходимости оптимизации ее эффективности и закрытия проектов, которые не принесут прибыль в краткосрочной перспективе. После этого, 12 декабря, всему персоналу сообщили о расформировании компании, а также о том, что уволенным сотрудникам не будут выплачивать выходное пособие.По данным издания 70% комплектующих для машин Jiyue закупали у Geely. В феврале 2024 года стало известно, что Jiyue должна Geely примерно 1,5 миллиарда юаней. В материале сказано, что Geely прекратила производство машин для Jiyue в ноябре текущего года.
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авто, китай, китайские авто, электромобили
Экономика, Авто, КИТАЙ, китайские авто, электромобили
Китайский автомобильный бренд Jidu не успел покорить Россию и обанкротился
CarNewsChina: в КНР закрылся бренд Jidu, его машины планировали продавать в РФ
МОСКВА, 14 дек – ПРАЙМ.
Планировавший выйти на российский автомобильный рынок под брендом Jidu китайский производитель Jiyue Auto объявил о роспуске штата своих сотрудников и невозможности выплатить им зарплату, сообщил портал CarNewsChina
со ссылкой на китайские СМИ.
О планах по реализации электромобилей Jidu на территории РФ в конце ноября объявила фирма "Борисхоф". Для демонстрации марки в Москве экспонировали кроссовер Jidu 01.
Отмечается, что 11 декабря генеральный директор компании Ся Ипин в ходе встречи с сотрудниками сообщил о финансовых проблемах Jiyue, необходимости оптимизации ее эффективности и закрытия проектов, которые не принесут прибыль в краткосрочной перспективе. После этого, 12 декабря, всему персоналу сообщили о расформировании компании, а также о том, что уволенным сотрудникам не будут выплачивать выходное пособие.
По данным издания 70% комплектующих для машин Jiyue закупали у Geely. В феврале 2024 года стало известно, что Jiyue должна Geely примерно 1,5 миллиарда юаней. В материале сказано, что Geely прекратила производство машин для Jiyue в ноябре текущего года.
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