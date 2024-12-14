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Россиян предупредили об опасности искусственных елок

Россиян предупредили об опасности искусственных елок - 14.12.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили об опасности искусственных елок

Искусственная елка может представлять определённые риски для здоровья и безопасности, особенно если ее выбирать или использовать без должного внимания. Об этом... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T08:50+0300

2024-12-14T08:50+0300

2024-12-14T08:50+0300

бизнес

общество

роскачество

покупка искусственной елки

елки

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Искусственная елка может представлять определённые риски для здоровья и безопасности, особенно если ее выбирать или использовать без должного внимания. Об этом агентству "Прайм" рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова.Она перечислила несколько потенциальных опасностей, связанных с искусственными ёлками. Нередко они изготавливаются из таких материалов, как поливинилхлорид (ПВХ) или полиэтилен (PE). Недобросовестные производители могут использовать дешевые пластики, содержащие опасные вещества:• Фталаты и формальдегиды — вредные химические соединения, которые используются для придания пластикам гибкости или улучшения их свойств. "Они могут выделяться в воздух и при длительном воздействии негативно влиять на дыхательную и гормональную системы", - предупреждает эксперт.• Свинец — используется в качестве стабилизатора в ПВХ. Свинцовые соединения опасны при попадании внутрь организма и могут быть особенно вредны для детей.Эксперт советует покупать ёлки с маркировкой СЕ или ЕАС - она будет гарантией безопасности.Так, если товар выпущен на территории Европейского союза и произведен для европейского рынка, на нем может стоять знак "европейское соответствие" (СЕ). Он не подтверждает качество, но означает соблюдение требований безопасности ЕС. Если в маркировке товара вы видите аббревиатуру "EAC" - это означает, что товар промаркирован знаком обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского экономического союза, то изделие прошло оценку соответствия требованиям безопасности.После установки елки необходимо проветрить помещение. В дальнейшем следует поддерживать в помещении сквозняк либо часто его проветривать. Важно не ставить ель возле источников тепла и избегать попадания на дерево прямых солнечных лучей.Некоторые искусственные ёлки, особенно низкого качества, могут быть легковоспламеняемыми. Это особенно опасно в сочетании с электрическими гирляндами или свечами. Поэтому перед покупкой надо убедиться, что ёлка имеет сертификат пожарной безопасности. Такие обычно имеют встроенную подсветку и изготавливаются из материалов с огнеупорной пропиткой.Материалы, используемые для производства ёлки,или химические покрытия, например, искусственный снег могут вызывать аллергические реакции: кашель, заложенность носа, зуд и раздражение кожи.Покупать стоит ёлки известных брендов, в маркировке которых есть знак ЕАС и избегать моделей с сильным химическим запахом. В целом сильный неприятный "химический" запах может говорить о том, что ель низкого качества.Как отмечает эксперт, искусственная елка может использоваться годами, однако ее производство связано с большим углеродным следом. "Кроме того, она практически не поддаётся переработке: пластик и металлические элементы сложно разделить, и в итоге дерево может оказаться на свалке, где будет разлагаться десятилетиями", - говорит Завьялова.Стоит выбирать качественные изделия, которые прослужат долго. А после того, как ель придет в негодность, передайте ее в переработку, если это возможно.Некоторые искусственные елки имеют острые металлические элементы, которые могут травмировать при сборке или использовании. А тяжелые и неустойчивые модели могут опрокинуться, что особенно опасно для детей и домашних животных.Искусственная елка может быть безопасным и удобным выбором, если подходить к её покупке и эксплуатации ответственно. "Обращайте внимание на сертификаты, качество материалов и правила использования, чтобы новогодний праздник прошёл без неприятных сюрпризов. Не оставляйте елку вблизи батареи, поскольку опасные вещества в составе пропиток могут выделяться сильнее. Проветривайте помещение или обеспечьте сквозняк в комнате, где стоит искусственное дерево", - подытожила Наталья Завьялова.

https://1prime.ru/20241105/elki-852602118.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , роскачество, покупка искусственной елки, елки