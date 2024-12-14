Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США конгрессмены ждут от Apple и Google готовности к запрету TikTok - 14.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241214/kitaj-853568043.html
В США конгрессмены ждут от Apple и Google готовности к запрету TikTok
В США конгрессмены ждут от Apple и Google готовности к запрету TikTok - 14.12.2024, ПРАЙМ
В США конгрессмены ждут от Apple и Google готовности к запрету TikTok
Комитет палаты представителей США по Коммунистической партии Китая требует от компаний Apple и Google быть готовыми к исполнению закона о запрете действия... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T00:24+0300
2024-12-14T00:50+0300
технологии
мировая экономика
сша
москва
китай
сундар пичаи
джо байден
tiktok
apple
bytedance
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/85/829578592_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_312acad0b28db7795daaafb3cd2e2eab.jpg
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Комитет палаты представителей США по Коммунистической партии Китая требует от компаний Apple и Google быть готовыми к исполнению закона о запрете действия соцсети TikTok на территории страны, который может вступить в силу уже в следующем месяце, если социальная сеть не перейдет под управление американской компании. На прошлой неделе суд в США поддержал требование о переходе соцсети TikTok под управление компании из Соединенных Штатов. Таким образом, апелляционная инстанция в Вашингтоне отклонила жалобу компании-владельца ByteDance на решение властей о необходимости перехода соцсети под управление американской фирмы после того, как в апреле был подписан закон о подобном переходе под угрозой запрета работы на территории страны. "Джон Моленар (республиканец от штата Мичиган) и Раджа Кришнамурти (демократ от Иллинойса)... направили письма руководителям компаний TikTok, Apple и Google", - говорится на сайте комитета. В письме, адресованном гендиру TikTok Шоу Цзы Чу, конгрессмены призывают "немедленно провести отвечающую требованиям дивестицию". В то же время в письмах, адресованных генеральным директорам Apple Тиму Куку и Google Сундару Пичаи, законодатели напоминают, что "предоставление услуг по распространению, поддержке или обновлению" приложения, которое контролируется враждебными странами, незаконно, и компании обязаны "принять необходимые меры, чтобы быть в состоянии полностью выполнить это требование (прекратить работу TikTok на своих платформах - ред.) к 19 января 2025 года". В апреле президент США Джо Байден подписал закон, предписывающий переход соцсети под управление американской компании под угрозой запрета работы на территории США. В соответствии с новым законом, сделка должна быть осуществлена до 19 января будущего года. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями.
https://1prime.ru/20240921/sanktsii-851700086.html
сша
москва
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/85/829578592_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0d8fcdd2586f8cf77ff01ca4a4077653.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, мировая экономика, сша, москва, китай, сундар пичаи, джо байден, tiktok, apple, bytedance
Технологии, Мировая экономика, США, МОСКВА, КИТАЙ, Сундар Пичаи, Джо Байден, TikTok, Apple, ByteDance
00:24 14.12.2024 (обновлено: 00:50 14.12.2024)
 
В США конгрессмены ждут от Apple и Google готовности к запрету TikTok

В конгрессе США призвали Apple и Google быть готовыми исполнять закон о запрете TikTok

© РИА Новости . Григорий Дубовицкий | Перейти в медиабанкКонгресс США.
Конгресс США. - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Григорий Дубовицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Комитет палаты представителей США по Коммунистической партии Китая требует от компаний Apple и Google быть готовыми к исполнению закона о запрете действия соцсети TikTok на территории страны, который может вступить в силу уже в следующем месяце, если социальная сеть не перейдет под управление американской компании.
На прошлой неделе суд в США поддержал требование о переходе соцсети TikTok под управление компании из Соединенных Штатов. Таким образом, апелляционная инстанция в Вашингтоне отклонила жалобу компании-владельца ByteDance на решение властей о необходимости перехода соцсети под управление американской фирмы после того, как в апреле был подписан закон о подобном переходе под угрозой запрета работы на территории страны.
Иконка мобильного приложения TikTok на экране мобильного телефона. - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2024
TikTok удалил аккаунты Sputnik на фоне новых санкций США
21 сентября, 16:03
"Джон Моленар (республиканец от штата Мичиган) и Раджа Кришнамурти (демократ от Иллинойса)... направили письма руководителям компаний TikTok, Apple и Google", - говорится на сайте комитета.
В письме, адресованном гендиру TikTok Шоу Цзы Чу, конгрессмены призывают "немедленно провести отвечающую требованиям дивестицию". В то же время в письмах, адресованных генеральным директорам Apple Тиму Куку и Google Сундару Пичаи, законодатели напоминают, что "предоставление услуг по распространению, поддержке или обновлению" приложения, которое контролируется враждебными странами, незаконно, и компании обязаны "принять необходимые меры, чтобы быть в состоянии полностью выполнить это требование (прекратить работу TikTok на своих платформах - ред.) к 19 января 2025 года".
В апреле президент США Джо Байден подписал закон, предписывающий переход соцсети под управление американской компании под угрозой запрета работы на территории США. В соответствии с новым законом, сделка должна быть осуществлена до 19 января будущего года.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями.
 
ТехнологииМировая экономикаСШАМОСКВАКИТАЙСундар ПичаиДжо БайденTikTokAppleByteDance
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала