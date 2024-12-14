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В США конгрессмены ждут от Apple и Google готовности к запрету TikTok
В США конгрессмены ждут от Apple и Google готовности к запрету TikTok - 14.12.2024, ПРАЙМ
В США конгрессмены ждут от Apple и Google готовности к запрету TikTok
Комитет палаты представителей США по Коммунистической партии Китая требует от компаний Apple и Google быть готовыми к исполнению закона о запрете действия... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T00:24+0300
2024-12-14T00:24+0300
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Комитет палаты представителей США по Коммунистической партии Китая требует от компаний Apple и Google быть готовыми к исполнению закона о запрете действия соцсети TikTok на территории страны, который может вступить в силу уже в следующем месяце, если социальная сеть не перейдет под управление американской компании. На прошлой неделе суд в США поддержал требование о переходе соцсети TikTok под управление компании из Соединенных Штатов. Таким образом, апелляционная инстанция в Вашингтоне отклонила жалобу компании-владельца ByteDance на решение властей о необходимости перехода соцсети под управление американской фирмы после того, как в апреле был подписан закон о подобном переходе под угрозой запрета работы на территории страны. "Джон Моленар (республиканец от штата Мичиган) и Раджа Кришнамурти (демократ от Иллинойса)... направили письма руководителям компаний TikTok, Apple и Google", - говорится на сайте комитета. В письме, адресованном гендиру TikTok Шоу Цзы Чу, конгрессмены призывают "немедленно провести отвечающую требованиям дивестицию". В то же время в письмах, адресованных генеральным директорам Apple Тиму Куку и Google Сундару Пичаи, законодатели напоминают, что "предоставление услуг по распространению, поддержке или обновлению" приложения, которое контролируется враждебными странами, незаконно, и компании обязаны "принять необходимые меры, чтобы быть в состоянии полностью выполнить это требование (прекратить работу TikTok на своих платформах - ред.) к 19 января 2025 года". В апреле президент США Джо Байден подписал закон, предписывающий переход соцсети под управление американской компании под угрозой запрета работы на территории США. В соответствии с новым законом, сделка должна быть осуществлена до 19 января будущего года. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями.
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технологии, мировая экономика, сша, москва, китай, сундар пичаи, джо байден, tiktok, apple, bytedance
Технологии, Мировая экономика, США, МОСКВА, КИТАЙ, Сундар Пичаи, Джо Байден, TikTok, Apple, ByteDance
В США конгрессмены ждут от Apple и Google готовности к запрету TikTok
В конгрессе США призвали Apple и Google быть готовыми исполнять закон о запрете TikTok
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Комитет палаты представителей США по Коммунистической партии Китая требует от компаний Apple и Google быть готовыми к исполнению закона о запрете действия соцсети TikTok на территории страны, который может вступить в силу уже в следующем месяце, если социальная сеть не перейдет под управление американской компании.
На прошлой неделе суд в США поддержал требование о переходе соцсети TikTok под управление компании из Соединенных Штатов. Таким образом, апелляционная инстанция в Вашингтоне отклонила жалобу компании-владельца ByteDance на решение властей о необходимости перехода соцсети под управление американской фирмы после того, как в апреле был подписан закон о подобном переходе под угрозой запрета работы на территории страны.
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"Джон Моленар (республиканец от штата Мичиган) и Раджа Кришнамурти (демократ от Иллинойса)... направили письма руководителям компаний TikTok, Apple и Google", - говорится на сайте комитета.
В письме, адресованном гендиру TikTok Шоу Цзы Чу, конгрессмены призывают "немедленно провести отвечающую требованиям дивестицию". В то же время в письмах, адресованных генеральным директорам Apple Тиму Куку и Google Сундару Пичаи, законодатели напоминают, что "предоставление услуг по распространению, поддержке или обновлению" приложения, которое контролируется враждебными странами, незаконно, и компании обязаны "принять необходимые меры, чтобы быть в состоянии полностью выполнить это требование (прекратить работу TikTok на своих платформах - ред.) к 19 января 2025 года".
В апреле президент США Джо Байден подписал закон, предписывающий переход соцсети под управление американской компании под угрозой запрета работы на территории США. В соответствии с новым законом, сделка должна быть осуществлена до 19 января будущего года.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями.