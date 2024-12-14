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Мальдивы вводят запрет на вейпинг, сообщили СМИ - 14.12.2024, ПРАЙМ
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Мальдивы вводят запрет на вейпинг, сообщили СМИ
Мальдивы вводят запрет на вейпинг, сообщили СМИ - 14.12.2024, ПРАЙМ
Мальдивы вводят запрет на вейпинг, сообщили СМИ
Власти Мальдивской Республики ввели запрет на вейпинг. Он начнет действовать с 15 декабря. Об этом сообщило местное издание Press. | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T19:03+0300
2024-12-14T19:03+0300
мальдивы
вейпы
продажа вейпов
запрет вейпов
штраф
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Власти Мальдивской Республики ввели запрет на вейпинг. Он начнет действовать с 15 декабря. Об этом сообщило местное издание Press. Отмечается, что данная мера вводится в соответствии с первой поправкой к закону о контроле над табаком, принятой парламентом страны 12 ноября. Президент утвердил эту поправку 13 ноября. Поправка предусматривает запрет импорта, продажи, свободного распространения и использования электронных сигарет, устройств для вейпинга и изделий, предназначенных для использования с такими устройствами. По данным агентства Синьхуа, за ввоз устройств для вейпинга в страну введут штраф в размере около 3,2 тысячи долларов.
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мальдивы, вейпы, продажа вейпов, запрет вейпов, штраф
МАЛЬДИВЫ, вейпы, продажа вейпов, запрет вейпов, штраф
19:03 14.12.2024
 
Мальдивы вводят запрет на вейпинг, сообщили СМИ

Press: Мальдивы с 15 декабря вводят запрет на вейпинг

© Фото : Hilton Hotels & Resorts#Виллы и пляж спа-отеля Conrad Maldives
#Виллы и пляж спа-отеля Conrad Maldives - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
© Фото : Hilton Hotels & Resorts
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Власти Мальдивской Республики ввели запрет на вейпинг. Он начнет действовать с 15 декабря. Об этом сообщило местное издание Press.
Отмечается, что данная мера вводится в соответствии с первой поправкой к закону о контроле над табаком, принятой парламентом страны 12 ноября. Президент утвердил эту поправку 13 ноября.
Поправка предусматривает запрет импорта, продажи, свободного распространения и использования электронных сигарет, устройств для вейпинга и изделий, предназначенных для использования с такими устройствами.
По данным агентства Синьхуа, за ввоз устройств для вейпинга в страну введут штраф в размере около 3,2 тысячи долларов.
Сигареты - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
В JTI назвали препятствие для онлайн-торговли табаком в России
27 ноября, 17:39
 
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