https://1prime.ru/20241214/maldivy-853581979.html

Мальдивы вводят запрет на вейпинг, сообщили СМИ

Мальдивы вводят запрет на вейпинг, сообщили СМИ - 14.12.2024, ПРАЙМ

Мальдивы вводят запрет на вейпинг, сообщили СМИ

Власти Мальдивской Республики ввели запрет на вейпинг. Он начнет действовать с 15 декабря. Об этом сообщило местное издание Press. | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T19:03+0300

2024-12-14T19:03+0300

2024-12-14T19:03+0300

мальдивы

вейпы

продажа вейпов

запрет вейпов

штраф

https://cdnn.1prime.ru/img/82720/99/827209969_0:17:425:256_1920x0_80_0_0_6ab8f469b5e6b494fb0483a3beec3415.jpg

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Власти Мальдивской Республики ввели запрет на вейпинг. Он начнет действовать с 15 декабря. Об этом сообщило местное издание Press. Отмечается, что данная мера вводится в соответствии с первой поправкой к закону о контроле над табаком, принятой парламентом страны 12 ноября. Президент утвердил эту поправку 13 ноября. Поправка предусматривает запрет импорта, продажи, свободного распространения и использования электронных сигарет, устройств для вейпинга и изделий, предназначенных для использования с такими устройствами. По данным агентства Синьхуа, за ввоз устройств для вейпинга в страну введут штраф в размере около 3,2 тысячи долларов.

https://1prime.ru/20241127/jti-853133331.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мальдивы, вейпы, продажа вейпов, запрет вейпов, штраф