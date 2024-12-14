https://1prime.ru/20241214/moshenniki-853582102.html

Успехи РФ в СВО снизят активность телефонных мошенников, считает эксперт

Успехи РФ в СВО снизят активность телефонных мошенников, считает эксперт - 14.12.2024, ПРАЙМ

Успехи РФ в СВО снизят активность телефонных мошенников, считает эксперт

Большинство задействованных в телефонных мошеннических схемах колл-центров находятся на территории под контролем Украины, поэтому российские успехи в СВО будут... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T19:08+0300

2024-12-14T19:08+0300

2024-12-14T19:08+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - ПРАЙМ. Большинство задействованных в телефонных мошеннических схемах колл-центров находятся на территории под контролем Украины, поэтому российские успехи в СВО будут способствовать сокращению масштабов подобных преступлений, заявил продюсер по документальному контенту онлайн-кинотеатра "Окко" Владимир Тодоров, участвовавший в работе над фильмом о мошеннических колл-центрах. В субботу в павильоне "Море" киностудии "Юг. Кино" состоялся показ первой части документальной ленты режиссера Максима Скрябина "На крючке" от "Окко". В фильме представлены итоги журналистского расследования организации мошеннических схем, нацеленных на отъем средств у российских граждан, первым звеном таких схем являются колл-центры. В фильме четыре серии, в нем задействованы два основных актера - прототипы реальных людей, которые были участниками такого рода схем. Также в сериях представлены комментарии экспертов, которые раскрывают важные детали преступных мошеннических действий, достигших огромного масштаба. Отвечая на вопросы зрителей, Тодоров рассказал о фильме и его создании. Он отметил, что мошенники используют доступные и широко распространенные в России технологии быстрых платежей. Уже после обмана доверчивого человека по телефону и перевода им денег на фиктивный счет в дело вступает следующая цепочка преступников - так называемые дропперы и обнальщики, задачей которых является быстрое обналичивание переведенных сумм при помощи банкоматов, отметил Тодоров. По словам Тодорова, подавляющее большинство преступных колл-центров находятся на территории Украины. При этом продюсер ответил утвердительно на вопрос о том, позволит ли продвижение российских войск уменьшить число задействованных в преступных схемах центров. "В России эти колл-центры появляются редко, и их быстро "накрывают"... Чем активнее Россия продвигается на фронтах СВО, тем меньше колл-центров будет на тех территориях, которые переходят под контроль РФ. Если на Украине когда-нибудь сменится власть, конфликт остановится и режим станет более пророссийским, то, думаю, будет взаимодействие силовых структур, и эту историю можно будет эффективней задавить. Поэтому - да, считаю, что выполнение целей СВО идет на благо борьбы с телефонным мошенничеством", - сказал Тодоров. Продюсер рассказал, что во время создания фильма использовались материалы из "накрытых" силовиками колл-центров, в том числе работавших в Бердянске Запорожской области и других городах. Авторы фильмов отметили, что с помощью телефонного мошенничества у людей крадут гигантские суммы, речь идет о сотнях миллиардов рублей. Большая часть таких средств идет на "крышевание" преступного бизнеса и связанного с ним криминалитета. Немалая часть средств отправляется также украинским силовикам и военным, отметили авторы фильма. Кинофестиваль "Мост" в пятницу стартовал в Крыму на площадке "Таврида Арт", он открылся спецпоказом фильма "Домовенок Кузя". Фестиваль завершится 15 декабря, в воскресенье, специальным показом фильма "Финист. Первый богатырь" с Кириллом Зайцевым и Юлией Пересильд в главных ролях. Всего на фестивале представят 50 художественных и документальных фильмов. Контент-студия "Юг. Кино" - новый проект арт-кластера "Таврида" и еще одна точка притяжения российских и международных кинопроизводителей. Это крупнейший павильонный и натурный комплекс площадью 5000 квадратных метров для съемок полного цикла любых медиапроектов, а также профессиональный хаб для съемок по всему югу России, в том числе в новых регионах. Контент-студия "Юг. Кино" привлекла внимание индустрии. Здесь уже проводились съемки сериала "Залетела в тренды", который вышел на экраны, скоро здесь начнутся съемки сериала "Центурия" Андрея Симонова. На базе контент-студии "Юг. Кино" создается кинокомиссия, которая позволит развивать киносъемочный процесс на территории всего ЮФО, в том числе новых регионов.

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россия, украина, сво