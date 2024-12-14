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"Норникель" скорректировал свою стратегию, сообщил Потанин
"Норникель" скорректировал свою стратегию, сообщил Потанин - 14.12.2024, ПРАЙМ
"Норникель" скорректировал свою стратегию, сообщил Потанин
"Норникель" скорректировал свою стратегию с учетом интересов государства для кооперации с китайскими партнерами, заявил президент "Норникеля" Владимир Потанин в | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T14:59+0300
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. "Норникель" скорректировал свою стратегию с учетом интересов государства для кооперации с китайскими партнерами, заявил президент "Норникеля" Владимир Потанин в интервью телеканалу РБК. "Мы несколько скорректировали ту стратегию, о которой я говорил весной, чтобы плотнее завязаться с китайскими партнерами, чтобы что-то производить совместно. Чтобы глубже войти в кооперацию, нужна была поддержка государства, правительства вплоть до президента. Пытаясь получить эту поддержку, мы учли в нашей стратегии те пункты, которые были важны для государства: сохранение налоговой базы и рабочих мест, а также сохранение компетенций. То есть, помимо производства за рубежом, мы развиваем производство в России", - сказал Потанин. Он отметил, что компания сохраняет объем плавильных мощностей в Норильске, но и увеличивает его за счет расширения Надеждинского металлургического завода. Помимо этого, продолжает обеспечивать загрузку тех предприятий, которые работают в кооперации с "Норникелем", таких как Красноярский завод цветных металлов, добавил Потанин. "Скорректировав таким образом нашу программу и ответив на те вызовы, которые нам указало правительство, нам удалось поддержку получить", - подчеркнул он. По словам президента компании, "Норникель" реализует стратегию умеренного роста, по которой нужно максимально быть эффективным и производить то, что пользуется спросом на рынке, что продается с премией, а не с дисконтом. Также он уточнил, что компания урезает инвестиционную программу, но не переходит на стратегию выживания.
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россия, норникель, владимир потанин, китай
Экономика, РОССИЯ, Норникель, Владимир Потанин, КИТАЙ
"Норникель" скорректировал свою стратегию, сообщил Потанин
Потанин: "Норникель" изменил стратегию с учетом интересов РФ по кооперации с КНР
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. "Норникель" скорректировал свою стратегию с учетом интересов государства для кооперации с китайскими партнерами, заявил президент "Норникеля" Владимир Потанин в интервью телеканалу РБК.
"Мы несколько скорректировали ту стратегию, о которой я говорил весной, чтобы плотнее завязаться с китайскими партнерами, чтобы что-то производить совместно. Чтобы глубже войти в кооперацию, нужна была поддержка государства, правительства вплоть до президента. Пытаясь получить эту поддержку, мы учли в нашей стратегии те пункты, которые были важны для государства: сохранение налоговой базы и рабочих мест, а также сохранение компетенций. То есть, помимо производства за рубежом, мы развиваем производство в России", - сказал Потанин.
Он отметил, что компания сохраняет объем плавильных мощностей в Норильске, но и увеличивает его за счет расширения Надеждинского металлургического завода. Помимо этого, продолжает обеспечивать загрузку тех предприятий, которые работают в кооперации с "Норникелем", таких как Красноярский завод цветных металлов, добавил Потанин.
"Скорректировав таким образом нашу программу и ответив на те вызовы, которые нам указало правительство, нам удалось поддержку получить", - подчеркнул он.
По словам президента компании, "Норникель" реализует стратегию умеренного роста, по которой нужно максимально быть эффективным и производить то, что пользуется спросом на рынке, что продается с премией, а не с дисконтом. Также он уточнил, что компания урезает инвестиционную программу, но не переходит на стратегию выживания.
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