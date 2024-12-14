https://1prime.ru/20241214/nornikel-853574744.html

"Норникель" скорректировал свою стратегию, сообщил Потанин

"Норникель" скорректировал свою стратегию, сообщил Потанин - 14.12.2024, ПРАЙМ

"Норникель" скорректировал свою стратегию, сообщил Потанин

"Норникель" скорректировал свою стратегию с учетом интересов государства для кооперации с китайскими партнерами, заявил президент "Норникеля" Владимир Потанин в | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T14:59+0300

2024-12-14T14:59+0300

2024-12-14T14:59+0300

экономика

россия

норникель

владимир потанин

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/83349/05/833490537_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_83a98750b828153234b5c6c3528d5845.jpg

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. "Норникель" скорректировал свою стратегию с учетом интересов государства для кооперации с китайскими партнерами, заявил президент "Норникеля" Владимир Потанин в интервью телеканалу РБК. "Мы несколько скорректировали ту стратегию, о которой я говорил весной, чтобы плотнее завязаться с китайскими партнерами, чтобы что-то производить совместно. Чтобы глубже войти в кооперацию, нужна была поддержка государства, правительства вплоть до президента. Пытаясь получить эту поддержку, мы учли в нашей стратегии те пункты, которые были важны для государства: сохранение налоговой базы и рабочих мест, а также сохранение компетенций. То есть, помимо производства за рубежом, мы развиваем производство в России", - сказал Потанин. Он отметил, что компания сохраняет объем плавильных мощностей в Норильске, но и увеличивает его за счет расширения Надеждинского металлургического завода. Помимо этого, продолжает обеспечивать загрузку тех предприятий, которые работают в кооперации с "Норникелем", таких как Красноярский завод цветных металлов, добавил Потанин. "Скорректировав таким образом нашу программу и ответив на те вызовы, которые нам указало правительство, нам удалось поддержку получить", - подчеркнул он. По словам президента компании, "Норникель" реализует стратегию умеренного роста, по которой нужно максимально быть эффективным и производить то, что пользуется спросом на рынке, что продается с премией, а не с дисконтом. Также он уточнил, что компания урезает инвестиционную программу, но не переходит на стратегию выживания.

https://1prime.ru/20241214/potanin-853574323.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, норникель, владимир потанин, китай