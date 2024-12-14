Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия может жить с курсом 100-110 рублей за доллар, считает Потанин - 14.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241214/potanin-853574323.html
Россия может жить с курсом 100-110 рублей за доллар, считает Потанин
Россия может жить с курсом 100-110 рублей за доллар, считает Потанин - 14.12.2024, ПРАЙМ
Россия может жить с курсом 100-110 рублей за доллар, считает Потанин
Курс от 100 до 110 рублей за доллар экономически обоснован и соблюдает баланс между интересами бюджета страны и интересами экспортеров, считает президент... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T14:40+0300
2024-12-14T14:40+0300
экономика
россия
владимир потанин
экономика рф
доллар
рубль
https://cdnn.1prime.ru/img/83090/44/830904484_0:175:3011:1869_1920x0_80_0_0_71db5f967ef4db4397ad86f3540816ce.jpg
МОСКВА, 14 дек – ПРАЙМ. Курс от 100 до 110 рублей за доллар экономически обоснован и соблюдает баланс между интересами бюджета страны и интересами экспортеров, считает президент компании "Норникель" Владимир Потанин. "Курс от 100 до 110 рублей за доллар, я считаю, нечто такое вполне экономически обоснованное, то, с чем страна может жить. Это некий баланс между бюджетными интересами, интересами экспортеров", - сказал он в интервью РБК-ТВ. Говоря про БРИКС, предприниматель сравнил его с Евросоюзом, однако отметил, что очертания этой организации еще не до конца определились и она находится в самом начале своего формирования. "В ЕС совершили одну большую ошибку - они слишком сильно все централизовали и ввели наднациональную валюту. И таким образом, вольно или невольно, это создало базу для ущемления интересов отдельных членов организации", - подчеркнул он. В перспективе Потанин ожидает, что в БРИКС выработают свою систему в области расчетов и международной торговли.
https://1prime.ru/20241214/rubl-853548461.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83090/44/830904484_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c273f9eb5d333ad1c448850045ae8db9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир потанин, экономика рф, доллар, рубль
Экономика, РОССИЯ, Владимир Потанин, экономика РФ, доллар, рубль
14:40 14.12.2024
 
Россия может жить с курсом 100-110 рублей за доллар, считает Потанин

Потанин: курс 100-110 руб за доллар экономически обоснован, РФ может с ним жить

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладимир Потанин
Владимир Потанин - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 дек – ПРАЙМ. Курс от 100 до 110 рублей за доллар экономически обоснован и соблюдает баланс между интересами бюджета страны и интересами экспортеров, считает президент компании "Норникель" Владимир Потанин.
"Курс от 100 до 110 рублей за доллар, я считаю, нечто такое вполне экономически обоснованное, то, с чем страна может жить. Это некий баланс между бюджетными интересами, интересами экспортеров", - сказал он в интервью РБК-ТВ.
Говоря про БРИКС, предприниматель сравнил его с Евросоюзом, однако отметил, что очертания этой организации еще не до конца определились и она находится в самом начале своего формирования.
"В ЕС совершили одну большую ошибку - они слишком сильно все централизовали и ввели наднациональную валюту. И таким образом, вольно или невольно, это создало базу для ущемления интересов отдельных членов организации", - подчеркнул он.
В перспективе Потанин ожидает, что в БРИКС выработают свою систему в области расчетов и международной торговли.
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
Рубль ждут перипетии: появился неожиданный прогноз на 2025 год
02:02
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир Потанинэкономика РФдолларрубль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала