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Россия может жить с курсом 100-110 рублей за доллар, считает Потанин

Россия может жить с курсом 100-110 рублей за доллар, считает Потанин - 14.12.2024, ПРАЙМ

Россия может жить с курсом 100-110 рублей за доллар, считает Потанин

Курс от 100 до 110 рублей за доллар экономически обоснован и соблюдает баланс между интересами бюджета страны и интересами экспортеров, считает президент... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T14:40+0300

2024-12-14T14:40+0300

2024-12-14T14:40+0300

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МОСКВА, 14 дек – ПРАЙМ. Курс от 100 до 110 рублей за доллар экономически обоснован и соблюдает баланс между интересами бюджета страны и интересами экспортеров, считает президент компании "Норникель" Владимир Потанин. "Курс от 100 до 110 рублей за доллар, я считаю, нечто такое вполне экономически обоснованное, то, с чем страна может жить. Это некий баланс между бюджетными интересами, интересами экспортеров", - сказал он в интервью РБК-ТВ. Говоря про БРИКС, предприниматель сравнил его с Евросоюзом, однако отметил, что очертания этой организации еще не до конца определились и она находится в самом начале своего формирования. "В ЕС совершили одну большую ошибку - они слишком сильно все централизовали и ввели наднациональную валюту. И таким образом, вольно или невольно, это создало базу для ущемления интересов отдельных членов организации", - подчеркнул он. В перспективе Потанин ожидает, что в БРИКС выработают свою систему в области расчетов и международной торговли.

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россия, владимир потанин, экономика рф, доллар, рубль