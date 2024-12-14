https://1prime.ru/20241214/renault-853570881.html

Дешевле "китайцев": в Россию привезли Renault Duster в привычном кузове

Дешевле "китайцев": в Россию привезли Renault Duster в привычном кузове - 14.12.2024, ПРАЙМ

Дешевле "китайцев": в Россию привезли Renault Duster в привычном кузове

Многие россияне по-прежнему предпочитают "старые" и проверенные автомобили из-за скептического отношения к китайским маркам, например, легендарный Renault... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T10:29+0300

2024-12-14T10:29+0300

2024-12-14T10:29+0300

renault duster

россия

авто

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Многие россияне по-прежнему предпочитают "старые" и проверенные автомобили из-за скептического отношения к китайским маркам, например, легендарный Renault Duster, передает издание "Автоновости дня".Согласно изданию, легендарный Renault Duster второго поколения можно найти по цене 2 850 000 рублей, в то время как китайский Chery Tiggo 7 Pro Max стоит от 3 070 000 рублей.Два автомобиля 2022 года выпуска в комплектации Drive и с полным приводом в настоящее время продаются на Дальнем Востоке. В феврале 2021 года Renault Duster второго поколения вышел на российский рынок с пятью комплектациями и пятью двигателями на выбор по цене от 945 000 до 1 460 000 рублей.

https://1prime.ru/20241212/renault-samsung-853528899.html

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renault duster, россия, авто