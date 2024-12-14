https://1prime.ru/20241214/rubl-853548461.html

Рубль ждут перипетии: появился неожиданный прогноз на 2025 год

Рубль ждут перипетии: появился неожиданный прогноз на 2025 год - 14.12.2024, ПРАЙМ

Рубль ждут перипетии: появился неожиданный прогноз на 2025 год

Наступающий 2025-й год не станет провальным для рубля – если не реализуется шоковый сценарий, котировки в целом сохранятся в текущих диапазонах. Но и укрепления | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T02:02+0300

2024-12-14T02:02+0300

2024-12-14T02:02+0300

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МОСКВА, 14 дек – ПРАЙМ. Наступающий 2025-й год не станет провальным для рубля – если не реализуется шоковый сценарий, котировки в целом сохранятся в текущих диапазонах. Но и укрепления не последует – ни экономика, ни геополитика этому не способствуют, рассказала агентству "Прайм" генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко."В 2025 году главным политическим событием года, по крайней мере, его первой половины, станет реализация предвыборных обещаний Дональда Трампа, связанных в первую очередь с мировыми геополитическими событиями и проведением новой энергетической политики с целью снижения мировых цен на нефть", - считает она.От этого может зависеть очень многое. Так, можно будет ожидать, хотя и с большой долей осторожности, что следующий год станет годом смягчения геополитической обстановки в мире. С очень высокой вероятностью некоторые сложные вопросы будут решены путём переговоров, а некоторые санкции США против российской экономики будут отменены, или, по крайней мере, не введут новые. Однако нельзя сказать, что следующий год на таком фоне станет годом укрепления российского рубля, тем более, что правительство РФ прогнозирует средний курс рубля к доллару США в 96,5 рублей за доллар, то есть ждёт более дорогой доллар в 2025 году.В 2025 году может смягчиться напряжённая обстановка на Ближнем Востоке, что будет способствовать более низким ценам на нефть, чем в уходящем 2024 году. Если в первом квартале ОПЕК+, согласно декабрьскому решению, не будет принимать мер по увеличению добычи нефти, до конца первого квартала цена Brent может сохраняться в коридоре $70-85 за баррель. Однако, начиная со второго квартала, добыча нефти в странах альянса, в том числе, и в России начнёт постепенно увеличиваться. Не исключено, что цена нефти в течение трёх оставшихся кварталов 2025 года может понизиться до нового коридора $60-70 за баррель Brent, тем более что Трамп наверняка будет вести переговоры с некоторыми странами ОПЕК о ещё более значительном увеличении добычи нефти, чтобы снизить цены.Макроэкономические показатели России в 2025 году могут оказаться проинфляционными на фоне дальнейшего увеличения расходов бюджета на национальную оборону.Так, в первом квартале можно ожидать сохранения высокой годовой инфляции на уровне 8,5-9,5%, тем более, что январь и февраль в России являются наиболее "инфляционными" месяцами из-за подорожания плодоовощной продукции. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ в следующем году будет направлена на длительное удержание высоких ставок (возможен диапазон от 25%) с целью замедления темпов роста годовой инфляции до 4%.С одной стороны, это решение в краткосрочном периоде может укрепить рубль, с другой – привести к замедлению темпов экономического роста по итогам первого квартала в годовом выражении.В следующем году отношения США и Китая могут ухудшиться из-за обещаний Трампа повысить пошлины на китайские товары до 100%. Вполне возможно, что в течение года Китай и США смогут решить неоднозначные вопросы о пошлинах, но юань будет дешеветь по отношению к доллару, и есть вероятность, что по отношению к рублю в следующем году его курс тоже не будет существенно расти.А вот евро на международном валютном рынке Forex может оказаться более привлекательным вложением, чем доллар, во втором полугодии, когда ЕЦБ будет близок к завершению цикла снижения процентных ставок и экономика стран еврозоны начнёт восстанавливаться и постепенно выходить из состояния стагнации.С учетом проводимого финансовыми властями монетарного курса риски девальвации рубля в 2025 году могут находятся в пределах 90-110 рублей за доллар, 97-117 рублей за евро, 12,50-17 рублей за юань. В случае реализации неблагоприятных внешних факторов, например, существенного падения нефтяных цен, верхние границы колебания котировок рубля, вполне вероятно, расширятся до 120, 127, 20 рублей соответственно.

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