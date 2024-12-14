https://1prime.ru/20241214/sollers-853579000.html

Названы плюсы и минусы пикапа Sollers ST6

Названы плюсы и минусы пикапа Sollers ST6 - 14.12.2024, ПРАЙМ

Названы плюсы и минусы пикапа Sollers ST6

Выпускаемый в России пикап Sollers ST6 является прочным и доступным по цене, при этом ему не хватает ряда современных опций, считает эксперт журнала "За рулем"... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T16:17+0300

2024-12-14T16:17+0300

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Выпускаемый в России пикап Sollers ST6 является прочным и доступным по цене, при этом ему не хватает ряда современных опций, считает эксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов.По его мнению, можно сказать, что под капотом ST6 стоит дизельный двигатель от УАЗа. "Хотя правильнее утверждать, что наоборот. Ведь 2,0-литровый дизель уже в 2025 году появится под капотом "УАЗ Профи", а следом – и на Патриоте", — добавил эксперт.Виноградов считает, что дизельный двигатель устроит не всех из-за повышенной шумности или необходимости долго прогревать его зимой, потому есть альтернатива в виде бензинового мотора.Эксперт отметил, что комбинация приборов со стрелочными циферблатами является вполне информативной, но монохромный дисплей можно заменить на более современный. Виноградов также обратил внимание на отсутствие у модели климат-контроля, но указал на наличие обогрева сидений и зеркал, а также медиасистемы с возможностью подклюения смартфона через Apple CarPlay или Android Auto.Подвеска и задний мост по геометрическим параметрам, по словам эксперта, совпадают с агрегатами Toyota Hilux седьмого поколения.

https://1prime.ru/20241213/lada-largus-853558060.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, sollers, легковые автомобилии, пикап st6