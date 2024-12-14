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США введут санкции против "Нефтяной индустрии Сербии"
США введут санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" - 14.12.2024, ПРАЙМ
США введут санкции против "Нефтяной индустрии Сербии"
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что США "через несколько дней" введут санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), принадлежащей на 50% "Газпром... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T00:30+0300
2024-12-14T00:30+0300
2024-12-14T00:30+0300
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БЕЛГРАД, 14 дек - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что США "через несколько дней" введут санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), принадлежащей на 50% "Газпром нефти" и на 6,15% - "Газпрому", из-за российской собственности, но он попробует "поговорить с американцами".
"Газпром нефть" владеет долей в 50% в сербской NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"). Также среди основных акционеров правительство Сербии (29,87%) и "Газпром" (6,15%).
"Вероятно, одна из самых тяжелых новостей в последние несколько лет. Нам подтверждена новость о том, что США через несколько дней вводят полные санкции против NIS из-за российской собственности", - заявил президент Сербии в эфире TV Informer
Он уточнил, что ожидал этого еще год назад от ЕС, но "пришло не оттуда".
"Для нас это - тяжелая вещь, но это геополитическое решение против России… Это, вероятно, самые тяжелые санкции. Посмотрим, сколько времени нам оставят. С той секунды нам JANAF (компания-оператор Адриатического нефтепровода - ред.) в Хорватии сообщит, что не пропустит сырье по нефтепроводу", - отметил Вучич и заявил, что попробует "поговорить с американцами".
В 2022 году "Газпром нефть", которая участвовала в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании западных Балкан, снизила долю в сербской NIS до 50%, "Газпром" получил 6,15%.
В 2020 году Вучич запустил проект "Глубокая переработка" на НПЗ российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) в Панчево под Белградом.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. В Сербии компании принадлежит НПЗ с двумя производственными площадками - в Панчево и Нови-Саде, у нее есть и сеть АЗС в Балканском регионе. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и "Газпром" (56,15%) и Сербия (29,87%).
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нефть, сербия, белград, сша, александр вучич, газпром, газпром нефть, нпз
Энергетика, Нефть, Экономика, СЕРБИЯ, БЕЛГРАД, США, Александр Вучич, Газпром, Газпром нефть, НПЗ
США введут санкции против "Нефтяной индустрии Сербии"
Президент Сербии Вучич заявил, что США введут санкции против "Нефтяной индустрии"
БЕЛГРАД, 14 дек - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что США "через несколько дней" введут санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), принадлежащей на 50% "Газпром нефти" и на 6,15% - "Газпрому", из-за российской собственности, но он попробует "поговорить с американцами".
"Газпром нефть" владеет долей в 50% в сербской NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"). Также среди основных акционеров правительство Сербии (29,87%) и "Газпром" (6,15%).
"Вероятно, одна из самых тяжелых новостей в последние несколько лет. Нам подтверждена новость о том, что США через несколько дней вводят полные санкции против NIS из-за российской собственности", - заявил президент Сербии в эфире TV Informer
Он уточнил, что ожидал этого еще год назад от ЕС, но "пришло не оттуда".
"Для нас это - тяжелая вещь, но это геополитическое решение против России… Это, вероятно, самые тяжелые санкции. Посмотрим, сколько времени нам оставят. С той секунды нам JANAF (компания-оператор Адриатического нефтепровода - ред.) в Хорватии сообщит, что не пропустит сырье по нефтепроводу", - отметил Вучич и заявил, что попробует "поговорить с американцами".
В 2022 году "Газпром нефть", которая участвовала в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании западных Балкан, снизила долю в сербской NIS до 50%, "Газпром" получил 6,15%.
В 2020 году Вучич запустил проект "Глубокая переработка" на НПЗ российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) в Панчево под Белградом.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. В Сербии компании принадлежит НПЗ с двумя производственными площадками - в Панчево и Нови-Саде, у нее есть и сеть АЗС в Балканском регионе. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и "Газпром" (56,15%) и Сербия (29,87%).