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США введут санкции против "Нефтяной индустрии Сербии"

США введут санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" - 14.12.2024, ПРАЙМ

США введут санкции против "Нефтяной индустрии Сербии"

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что США "через несколько дней" введут санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), принадлежащей на 50% "Газпром... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T00:30+0300

2024-12-14T00:30+0300

2024-12-14T00:30+0300

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БЕЛГРАД, 14 дек - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что США "через несколько дней" введут санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), принадлежащей на 50% "Газпром нефти" и на 6,15% - "Газпрому", из-за российской собственности, но он попробует "поговорить с американцами". "Газпром нефть" владеет долей в 50% в сербской NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"). Также среди основных акционеров правительство Сербии (29,87%) и "Газпром" (6,15%). "Вероятно, одна из самых тяжелых новостей в последние несколько лет. Нам подтверждена новость о том, что США через несколько дней вводят полные санкции против NIS из-за российской собственности", - заявил президент Сербии в эфире TV Informer Он уточнил, что ожидал этого еще год назад от ЕС, но "пришло не оттуда". "Для нас это - тяжелая вещь, но это геополитическое решение против России… Это, вероятно, самые тяжелые санкции. Посмотрим, сколько времени нам оставят. С той секунды нам JANAF (компания-оператор Адриатического нефтепровода - ред.) в Хорватии сообщит, что не пропустит сырье по нефтепроводу", - отметил Вучич и заявил, что попробует "поговорить с американцами". В 2022 году "Газпром нефть", которая участвовала в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании западных Балкан, снизила долю в сербской NIS до 50%, "Газпром" получил 6,15%. В 2020 году Вучич запустил проект "Глубокая переработка" на НПЗ российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) в Панчево под Белградом. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. В Сербии компании принадлежит НПЗ с двумя производственными площадками - в Панчево и Нови-Саде, у нее есть и сеть АЗС в Балканском регионе. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и "Газпром" (56,15%) и Сербия (29,87%).

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