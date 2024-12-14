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Суд в США отклонил ходатайство TikTok о заморозке запрета на работу соцсети

Суд в США отклонил ходатайство TikTok о заморозке запрета на работу соцсети - 14.12.2024, ПРАЙМ

Суд в США отклонил ходатайство TikTok о заморозке запрета на работу соцсети

Апелляционный суд в Вашингтоне отклонил ходатайство китайской соцсети TikTok о заморозке введения запрета на работу соцсети на территории США на время, пока... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T06:42+0300

2024-12-14T06:42+0300

2024-12-14T06:42+0300

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сша

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верховный суд

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ВАШИНГТОН, 14 дек - ПРАЙМ. Апелляционный суд в Вашингтоне отклонил ходатайство китайской соцсети TikTok о заморозке введения запрета на работу соцсети на территории США на время, пока Верховный суд рассматривает апелляцию соцсети на закон, который может вступить в силу уже в следующем месяце, следует из решения, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Заявители не привели ни одного случая, когда суд, отклонив конституционное оспаривание закона конгресса, запретил вступление закона в силу, пока рассматривается вопрос о его пересмотре в Верховном суде", - говорится в решении. Таким образом, это еще одно поражение для компании-владельца ByteDance, которая пытается сохранить работу соцсети на рынке США, где у нее 170 миллионов пользователей. На прошлой неделе суд в США поддержал требование о переходе соцсети TikTok под управление компании из Соединенных Штатов, отклонив другую апелляцию компании-владельца. Ранее комитет палаты представителей США по Коммунистической партии Китая потребовал от компаний Apple и Google быть готовыми к исполнению закона о запрете действия соцсети TikTok на территории страны, который может вступить в силу уже к 19 января, если социальная сеть не перейдет под управление американской компании. Двадцатого января в должность вступает избранный президент США Дональд Трамп. Ожидается, что под его руководством позиция США по работе TikTok может изменится. В апреле действующий президент США Джо Байден подписал закон, предписывающий переход соцсети под управление американской компании под угрозой запрета работы на территории США.

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