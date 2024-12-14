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Туроператоры надеются на снятие запрета на продажи туров в Абхазию

Туроператоры надеются на снятие запрета на продажи туров в Абхазию - 14.12.2024, ПРАЙМ

Туроператоры надеются на снятие запрета на продажи туров в Абхазию

Российские туроператоры регулярно напоминают Минэкономразвития о возможности снятия запрета на продажи туров в Абхазию, который был наложен в связи с... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T07:57+0300

2024-12-14T07:57+0300

2024-12-14T07:57+0300

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Российские туроператоры регулярно напоминают Минэкономразвития о возможности снятия запрета на продажи туров в Абхазию, который был наложен в связи с внутриполитической ситуацией, и надеются на снятие запрета до середины-конца апреля, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Во второй половине ноября из-за внутриполитической ситуации в Абхазии Минэкономразвития рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в республику, а туроператорам приостановить продажу путевок и не применять штрафные санкции при отмене поездок. "Туроператоры постоянно напоминают Минэкономразвития о том, что ситуация стабилизировалась, но, как я понимаю, до проведения выборов и принятия нового президента в Абхазии ожидать снятия запрета не приходится. Зима для Абхазии - низкий сезон, и мы надеемся, что к началу этапа активных продаж - середине-концу апреля - мы увидим окончательное разрешение политического кризиса и снятие ограничений на продажу комплексного турпродукта", - сказал Мурадян. Он уточнил, что на пике, в первые несколько дней конфликта некоторые туры вставали на возврат. "Сейчас туристы ждут открытия продаж", - подчеркнул эксперт. "Абхазия по турпотоку большие цифры показывает: каждый год это 1,6 миллиона российских туристов. Для наших туристов Абхазия рассматривается как квази-внутреннее направление, которое дешевле Сочи. Без него альтернативу найти будет практически невозможно, с учетом того, что инфраструктура юга России перегружена", - добавил Мурадян. Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.

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туризм, бизнес, россия, абхазия, москва, сочи, атор