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"Висит на волоске". СМИ узнали, что ждет Киев после сдачи крупного города
"Висит на волоске". СМИ узнали, что ждет Киев после сдачи крупного города - 14.12.2024, ПРАЙМ
"Висит на волоске". СМИ узнали, что ждет Киев после сдачи крупного города
Сдача Красноармейска окажет серьезное влияние на производство оружия на Украине, так как производство стали уменьшится вдвое, сообщает издание The Spectator. | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T09:59+0300
2024-12-14T09:59+0300
2024-12-14T09:59+0300
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Сдача Красноармейска окажет серьезное влияние на производство оружия на Украине, так как производство стали уменьшится вдвое, сообщает издание The Spectator."Когда город падет, изготовление стали в Украине сократится вдвое, что серьезно повлияет на производство оружия", — отмечается в публикации.В издании также заметили, что судьба Красноармейска в настоящее время "висит на волоске", так как вероятность прекращения огня на текущей линии соприкосновения низка.Руководство ДНР считает, что Красноармейск играет решающую роль в судьбе группировки ВСУ в этом регионе. Город остается ключевым для снабжения оставшихся украинских гарнизонов, и его потеря будет иметь тяжелые последствия для Киева.В пятницу глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска выбили ВСУ из Курахово в ДНР. Взятие Курахово позволит российским войскам продвинуться к западной границе ДНР.
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всу, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ
"Висит на волоске". СМИ узнали, что ждет Киев после сдачи крупного города
Spectator: сдача Красноармейска повлияет на производство оружия Украиной
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ.
Сдача Красноармейска окажет серьезное влияние на производство оружия на Украине, так как производство стали уменьшится вдвое, сообщает
издание The Spectator.
"Когда город падет, изготовление стали в Украине сократится вдвое, что серьезно повлияет на производство оружия", — отмечается в публикации.
В издании также заметили, что судьба Красноармейска в настоящее время "висит на волоске", так как вероятность прекращения огня на текущей линии соприкосновения низка.
Руководство ДНР считает, что Красноармейск играет решающую роль в судьбе группировки ВСУ в этом регионе. Город остается ключевым для снабжения оставшихся украинских гарнизонов, и его потеря будет иметь тяжелые последствия для Киева.
В пятницу глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска выбили ВСУ из Курахово в ДНР. Взятие Курахово позволит российским войскам продвинуться к западной границе ДНР.
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