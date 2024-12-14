https://1prime.ru/20241214/vino-853569926.html

Роскачество узнало, какое вино россияне предпочитают покупать в подарок

Роскачество узнало, какое вино россияне предпочитают покупать в подарок - 14.12.2024, ПРАЙМ

Роскачество узнало, какое вино россияне предпочитают покупать в подарок

Каждый второй любитель вина в России выбирает в подарок тихое красное вино, на втором месте по популярности - игристое вино, рассказали РИА Новости в... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T09:26+0300

2024-12-14T09:26+0300

2024-12-14T09:26+0300

россия

вино

роскачество

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Каждый второй любитель вина в России выбирает в подарок тихое красное вино, на втором месте по популярности - игристое вино, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Эксперты Роскачества выяснили, что тихие белые вина сейчас практически не уступают игристым по популярности в качестве подарка, а тихие красные даже превосходят по популярности игристые. По данным социологического исследования Центра изучения потребительского поведения Роскачества, чаще всего покупатели вина в подарок выбирают красные вина, на них делают ставку более 45% опрошенных. Игристое вино - на втором месте по популярности (39%)", - рассказали в Роскачестве. Отмечается, что те, кто лучше разбираются в вине, выбирают в подарок более сухие напитки. Однако эксперты не советую закрывать глаза на полусладкие вина - их любителями в большинстве своем являются люди старше 45 лет. Сейчас производители достигают сладость в них не искусственным подслащиванием очень сладким, сконцентрированным виноградным суслом, а поздним сбором винограда. Роскачество также отмечает, что не стоит пренебрегать белым вином. Оно имеет своих поклонников и летом, и в холодное время года: например, зимой стоит обратить внимание на Рислинги с остаточным сахаром. Белые вина в качестве подарков на Новый год выбирают 27% респондентов. Кроме этого, в последние годы вырос интерес россиян к марочным крепленым винам. "Российской школе крепленых вин почти 150 лет, и многие марки, которые выпускались еще в царские времена, производятся и в наши дни. В качестве примера могу привести "мускат белый Ливадия", который производится с 1892 года, со времен царского Удельного ведомства. Особенно интересными получаются крепленые и ликерные вина из автохтонных крымских сортов винограда – Кокура Белого, Джеват Кара, Эким Кара и других. Такие марки как "Черный доктор", "Кокур десертный Сурож" - это вина, которые могут жить очень долго", - рассказал руководитель экспертной группы "Винного гида России" Артур Саркисян. Эксперты Роскачества советуют при подарке вина рассказывать небольшую историю о его происхождении, регионе и технологии производства.

https://1prime.ru/20241213/vino-853559167.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, вино, роскачество