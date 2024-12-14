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"Доехали трое". На Украине забили тревогу из-за происходящего у Курахово

"Доехали трое". На Украине забили тревогу из-за происходящего у Курахово - 14.12.2024, ПРАЙМ

"Доехали трое". На Украине забили тревогу из-за происходящего у Курахово

Ситуация с дезертирством и самовольным оставлением части в Вооруженных силах Украины становится все более критической.Об этом в своем аккаунте в Telegram... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T17:31+0300

2024-12-14T17:31+0300

2024-12-14T17:31+0300

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Ситуация с дезертирством и самовольным оставлением части в Вооруженных силах Украины становится все более критической.Об этом в своем аккаунте в Telegram написал украинский журналист Владимир Бойко."Перебросили в этот батальон для усиления пехотную роту из-под Херсона – так из 90 человек до Курахово доехало трое, остальные разбежались по дороге. И такая ситуация – повсеместно", — написал он в социальной сети.Согласно официальным данным, только в ноябре 2024 года зарегистрировано почти 19 тысяч новых уголовных производств по статьям, связанным с самоволкой и дезертирством. Этот факт приводит журналиста к выводу, что весной 2025 года армия Украины может распасться вовсе.Ранее сообщалось, что город Курахово имеет стратегическое значение и его взятие позволит российским войскам продвинуться дальше к западной границе ДНР.

https://1prime.ru/20241213/udary-853567087.html

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