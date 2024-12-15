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Россиянам рассказали, почему опасно ездить со снегом на крыше - 15.12.2024, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали, почему опасно ездить со снегом на крыше
Россиянам рассказали, почему опасно ездить со снегом на крыше - 15.12.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, почему опасно ездить со снегом на крыше
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предупредил об опасности при поездках на машине со снегом на крыше, так как это может привести к... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T12:02+0300
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россия
авто
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предупредил об опасности при поездках на машине со снегом на крыше, так как это может привести к аварии. Его слова приводит издание "За рулем".По словам эксперта, снег может соскользнуть и упасть на автомобиль, следующий сзади, что будет неприятной неожиданностью для водителя.Он также подчеркнул, что снег, оставленный на крыше, превращается в лед, который может повредить краску автомобиля, если при очистке придется оказывать давление.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
12:02 15.12.2024
 
Россиянам рассказали, почему опасно ездить со снегом на крыше

Эксперт Хайцеэр перечислил три причины убрать снег с крыши автомобиля

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк" Снег на припаркованных автомобилях в Москве
 Снег на припаркованных автомобилях в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предупредил об опасности при поездках на машине со снегом на крыше, так как это может привести к аварии. Его слова приводит издание "За рулем".
По словам эксперта, снег может соскользнуть и упасть на автомобиль, следующий сзади, что будет неприятной неожиданностью для водителя.
Он также подчеркнул, что снег, оставленный на крыше, превращается в лед, который может повредить краску автомобиля, если при очистке придется оказывать давление.
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