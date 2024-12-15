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Россиянам рассказали, почему опасно ездить со снегом на крыше

Россиянам рассказали, почему опасно ездить со снегом на крыше - 15.12.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, почему опасно ездить со снегом на крыше

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предупредил об опасности при поездках на машине со снегом на крыше, так как это может привести к... | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T12:02+0300

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россия

авто

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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предупредил об опасности при поездках на машине со снегом на крыше, так как это может привести к аварии. Его слова приводит издание "За рулем".По словам эксперта, снег может соскользнуть и упасть на автомобиль, следующий сзади, что будет неприятной неожиданностью для водителя.Он также подчеркнул, что снег, оставленный на крыше, превращается в лед, который может повредить краску автомобиля, если при очистке придется оказывать давление.

https://1prime.ru/20241214/niva-853581455.html

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россия, авто