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Электромобили и "распилы": новые схемы обмана на российском авторынке
Электромобили и "распилы": новые схемы обмана на российском авторынке - 15.12.2024, ПРАЙМ
Электромобили и "распилы": новые схемы обмана на российском авторынке
Новый тренд на российском рынке подержанных автомобилей - массовое мошенничество с электромобилями, пишет издание "Свободная пресса". | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T15:46+0300
2024-12-15T15:46+0300
2024-12-15T15:46+0300
россия
авто
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Новый тренд на российском рынке подержанных автомобилей - массовое мошенничество с электромобилями, пишет издание "Свободная пресса".Согласно изданию, Потенциальные покупатели становятся жертвами обмана, так как электромобили все популярней, но их не так много на рынке. Обман осуществляется путем подделки документов и фальсификации состояния батарей, которые являются самой дорогой частью этих автомобилей.Зачастую индикаторы показывают нормальное состояние батарей, хотя на самом деле они уже вышли из строя. Это означает, что покупатели рискуют потерять свои деньги, приобретая поддельные электромобили.Кроме того, до сих пор популярна схема "распила", так как определить подделку на глаз становится все сложнее, так как современные технологии сварки и качественные материалы позволяют мошенникам заменять элементы кузова практически бесследно. В прошлом были методы визуального осмотра для выявления таких подделок, но сегодня они потеряли актуальность, заключили в издании.
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россия, авто
Электромобили и "распилы": новые схемы обмана на российском авторынке
"СП": мошенники придумывают новые схемы обмана россиян на авторынке
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ.
Новый тренд на российском рынке подержанных автомобилей - массовое мошенничество с электромобилями, пишет
издание "Свободная пресса".
Согласно изданию, Потенциальные покупатели становятся жертвами обмана, так как электромобили все популярней, но их не так много на рынке. Обман осуществляется путем подделки документов и фальсификации состояния батарей, которые являются самой дорогой частью этих автомобилей.
Зачастую индикаторы показывают нормальное состояние батарей, хотя на самом деле они уже вышли из строя. Это означает, что покупатели рискуют потерять свои деньги, приобретая поддельные электромобили.
Кроме того, до сих пор популярна схема "распила", так как определить подделку на глаз становится все сложнее, так как современные технологии сварки и качественные материалы позволяют мошенникам заменять элементы кузова практически бесследно. В прошлом были методы визуального осмотра для выявления таких подделок, но сегодня они потеряли актуальность, заключили в издании.
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