https://1prime.ru/20241215/avtoekspert-853589839.html

Автоэксперт рассказал, как часто ломаются "китайцы"

Автоэксперт рассказал, как часто ломаются "китайцы" - 15.12.2024, ПРАЙМ

Автоэксперт рассказал, как часто ломаются "китайцы"

Продукция китайского автопрома нуждается в ремонте не чаще, чем автомобили, произведенные в других странах, рассказал изданию "Коммерсант" руководитель... | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T14:45+0300

2024-12-15T14:45+0300

2024-12-15T14:45+0300

россия

авто

китайские авто

александр носко

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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Продукция китайского автопрома нуждается в ремонте не чаще, чем автомобили, произведенные в других странах, рассказал изданию "Коммерсант" руководитель сервисного направления автомаркетплейса Fresh Александр Носко.Он также отметил, что китайские автопроизводители учитывают все замечания владельцев их продукции из России и вносят соответствующие коррективы в ходе выпуска следующих партий.По словам Носко, владельцы китайских авто чаще других обращаются в сервис для замены моторного масла, причина не в том, что есть проблемы с двигателями, а в том, что эту процедуру, согласно рекомендациям производителей, необходимо проводить каждые десять тысяч километров пробега.Кроме того, автоэксперт рассказал, что среди владельцев китайских машин популярна услуга по регулировке угла установки колес. При этом дело не в качестве китайской резины, если не говорить о малоизвестных брендах, а в том, что водители предпочитают уплатить лишние две-три тысячи рублей за регулировку при шиномонтаже, чем ускорить замену комплекта неправильно установленных шин, пояснил Носко.

https://1prime.ru/20241214/avto-853579412.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, китайские авто, александр носко