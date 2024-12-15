https://1prime.ru/20241215/avtoekspert-853589839.html
Автоэксперт рассказал, как часто ломаются "китайцы"
Автоэксперт рассказал, как часто ломаются "китайцы" - 15.12.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт рассказал, как часто ломаются "китайцы"
Продукция китайского автопрома нуждается в ремонте не чаще, чем автомобили, произведенные в других странах, рассказал изданию "Коммерсант" руководитель... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T14:45+0300
2024-12-15T14:45+0300
2024-12-15T14:45+0300
россия
авто
китайские авто
александр носко
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Продукция китайского автопрома нуждается в ремонте не чаще, чем автомобили, произведенные в других странах, рассказал изданию "Коммерсант" руководитель сервисного направления автомаркетплейса Fresh Александр Носко.Он также отметил, что китайские автопроизводители учитывают все замечания владельцев их продукции из России и вносят соответствующие коррективы в ходе выпуска следующих партий.По словам Носко, владельцы китайских авто чаще других обращаются в сервис для замены моторного масла, причина не в том, что есть проблемы с двигателями, а в том, что эту процедуру, согласно рекомендациям производителей, необходимо проводить каждые десять тысяч километров пробега.Кроме того, автоэксперт рассказал, что среди владельцев китайских машин популярна услуга по регулировке угла установки колес. При этом дело не в качестве китайской резины, если не говорить о малоизвестных брендах, а в том, что водители предпочитают уплатить лишние две-три тысячи рублей за регулировку при шиномонтаже, чем ускорить замену комплекта неправильно установленных шин, пояснил Носко.
https://1prime.ru/20241214/avto-853579412.html
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россия, авто, китайские авто, александр носко
РОССИЯ, Авто, китайские авто, Александр Носко
Автоэксперт рассказал, как часто ломаются "китайцы"
Автоэксперт Носко: китайские машины ломаются не чаще других брендов
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ.
Продукция китайского автопрома нуждается в ремонте не чаще, чем автомобили, произведенные в других странах, рассказал изданию "Коммерсант"
руководитель сервисного направления автомаркетплейса Fresh Александр Носко.
Он также отметил, что китайские автопроизводители учитывают все замечания владельцев их продукции из России и вносят соответствующие коррективы в ходе выпуска следующих партий.
По словам Носко, владельцы китайских авто чаще других обращаются в сервис для замены моторного масла, причина не в том, что есть проблемы с двигателями, а в том, что эту процедуру, согласно рекомендациям производителей, необходимо проводить каждые десять тысяч километров пробега.
Кроме того, автоэксперт рассказал, что среди владельцев китайских машин популярна услуга по регулировке угла установки колес. При этом дело не в качестве китайской резины, если не говорить о малоизвестных брендах, а в том, что водители предпочитают уплатить лишние две-три тысячи рублей за регулировку при шиномонтаже, чем ускорить замену комплекта неправильно установленных шин, пояснил Носко.
Россиян предупредили о страшной особенности китайских автомобилей