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Концерн GWM направит на британский рынок российскую иномарку-бестселлер - 15.12.2024, ПРАЙМ
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Концерн GWM направит на британский рынок российскую иномарку-бестселлер
Концерн GWM направит на британский рынок российскую иномарку-бестселлер - 15.12.2024, ПРАЙМ
Концерн GWM направит на британский рынок российскую иномарку-бестселлер
Концерн Great Wall Motors (GWM) начнет с первого квартала следующего года продавать на британском рынке российскую иномарку-бестселлер Haval Jolion, пишет... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T15:18+0300
2024-12-15T15:18+0300
авто
китайские авто
haval
великобритания
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Концерн Great Wall Motors (GWM) начнет с первого квартала следующего года продавать на британском рынке российскую иномарку-бестселлер Haval Jolion, пишет издание Motor. Отмечается, что речь идет об экспортной версии Haval Jolion Pro Hybrid. С продаваемой в России моделью их роднит платформа Lemon, дизайн интерьера, а также общий форм-фактор. При этом светотехника и обвес имеют ряд отличий. Также есть отличия по габаритам на считанные миллиметры. Под капотом у Pro Hybrid находится самозаряжаемая гибридная система HEV с атмосферным двигателем 1,5 и двухступенчатой трансмиссией. Заявленный расход топлива — 5,1 литра на 100 километров.По данным издания, ставка на HEV-систему позволит автоконцерну оказаться в плюсе, если британские власти смягчат законодательство в пользу гибридов. В России Haval Jolion является абсолютным бестселлером среди иномарок, уступая по продажам лишь Lada, пишет Motor.
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авто, китайские авто, haval, великобритания
Авто, китайские авто, Haval, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
15:18 15.12.2024
 
Концерн GWM направит на британский рынок российскую иномарку-бестселлер

Motor: российская иномарка-бестселлер Haval Jolion выйдет на британский рынок

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКитайский кроссовер Haval Jolion
Китайский кроссовер Haval Jolion - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Концерн Great Wall Motors (GWM) начнет с первого квартала следующего года продавать на британском рынке российскую иномарку-бестселлер Haval Jolion, пишет издание Motor.
Отмечается, что речь идет об экспортной версии Haval Jolion Pro Hybrid. С продаваемой в России моделью их роднит платформа Lemon, дизайн интерьера, а также общий форм-фактор. При этом светотехника и обвес имеют ряд отличий. Также есть отличия по габаритам на считанные миллиметры. Под капотом у Pro Hybrid находится самозаряжаемая гибридная система HEV с атмосферным двигателем 1,5 и двухступенчатой трансмиссией. Заявленный расход топлива — 5,1 литра на 100 километров.
По данным издания, ставка на HEV-систему позволит автоконцерну оказаться в плюсе, если британские власти смягчат законодательство в пользу гибридов.
В России Haval Jolion является абсолютным бестселлером среди иномарок, уступая по продажам лишь Lada, пишет Motor.
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